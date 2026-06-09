ВИДЕО. NAVI подарили Трубину эксклюзивную форму с его именем

Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин получил приятный подарок от украинского киберспортивного клуба NAVI, главным элементом которого стала игровая форма с его собственным никнеймом.

В своем видео в Instagram футболист продемонстрировал распаковку посылки от организации. Внутри были брендированные наклейки и джерси NAVI — персонализированную под Трубина.

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Напомним, что сейчас проходит главный турнир сезона – Cologne Major 2026. Команда NAVI получила прямое приглашение на третий этап и начнет свое выступление 11 июня. Соперник украинского коллектива определится после завершения пятого тура, который финиширует уже сегодня.