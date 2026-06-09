Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Киберспорт
  3. Новости киберспорта
  4. ВИДЕО. NAVI подарили Трубину эксклюзивную форму с его именем
CS2
09 июня 2026, 19:07 | Обновлено 09 июня 2026, 19:11
216
0

ВИДЕО. NAVI подарили Трубину эксклюзивную форму с его именем

Вратарь сборной Украины показал стильный джерси

09 июня 2026, 19:07 | Обновлено 09 июня 2026, 19:11
216
0
ВИДЕО. NAVI подарили Трубину эксклюзивную форму с его именем
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вратарь сборной Украины по футболу Анатолий Трубин получил приятный подарок от украинского киберспортивного клуба NAVI, главным элементом которого стала игровая форма с его собственным никнеймом.

В своем видео в Instagram футболист продемонстрировал распаковку посылки от организации. Внутри были брендированные наклейки и джерси NAVI — персонализированную под Трубина.

Больше новостей киберспорта читайте в Telegram-канале Киберспорт на Sport.ua

Напомним, что сейчас проходит главный турнир сезона – Cologne Major 2026. Команда NAVI получила прямое приглашение на третий этап и начнет свое выступление 11 июня. Соперник украинского коллектива определится после завершения пятого тура, который финиширует уже сегодня.

По теме:
Есть ли Трубин? Тоттенхэм составил список вратарей на замену Викарио
«Хочу кое-что доказать»: Капитан Monte после выхода в Третий этап Major
Украинский клуб прошел в Третий этап Cologne Major
Анатолий Трубин футбол CS2 Natus Vincere (NAVI) киберспорт киберспорт в Украине видео
Максим Черницын Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7-летний талант Inner Circle: «На первом месте – обучение»
Киберспорт | 09 июня 2026, 12:50 0
7-летний талант Inner Circle: «На первом месте – обучение»
7-летний талант Inner Circle: «На первом месте – обучение»

Давид «ДАВИ» Тимофеев дал интервью редакции Sport.ua

Ребров принял решение относительно своего будущего
Футбол | 09 июня 2026, 07:02 6
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего

Специалист на данный момент взял паузу в тренерской карьере

Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Футбол | 09.06.2026, 00:05
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Футбол | 09.06.2026, 07:12
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Теннис | 09.06.2026, 15:31
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
ВИДЕО. Как спасали Эриксена. Дания – Украина: все, что происходило на поле
08.06.2026, 06:23 4
Футбол
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 18
Футбол
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 21
Футбол
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
08.06.2026, 06:32 2
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 5
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем