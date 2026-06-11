ВИДЕО. Месси не сразу понял, кто перед ним. Реакция Лео стала вирусной
Лионель встретил сына своего бывшего партнера по Барселоне
Лионель Месси стал героем забавного эпизода после товарищеского матча между сборными Аргентины и Исландии перед чемпионатом мира.
После финального свистка к аргентинцу подошел нападающий сборной Исландии Даниэль Гудьонсен. Судя по реакции Месси, он сначала не понял, кто перед ним стоит. Лишь во время разговора аргентинец осознал, что общается с сыном своего бывшего партнера по «Барселоне» Эйдура Гудьонсена.
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Момент быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал теплую реакцию болельщиков. Многие отметили, как быстро летит время: когда-то Месси играл вместе с Эйдуром в «Барселоне», а теперь 38-летний футболист встречается на поле уже с его сыном.
Напомним, Месси и Гудьонсен выступали за «Барселону» с 2006 по 2009 год и вместе выиграли требл в сезоне-2008/09. Для 38-летнего аргентинца нынешний чемпионат мира станет шестым в карьере.
Messi's face when he realized he was talking to Daníel Guðjohnsen, son of his former Barcelona teammate Eiður Guðjohnsen 😂— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026
Messi and Eiður played together and won a treble in 2009. Now, Messi is about to play in his sixth World Cup 🤯 pic.twitter.com/9T8NQzkqcn
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