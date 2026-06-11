ВИДЕО. Месси не сразу понял, кто перед ним. Реакция Лео стала вирусной

Лионель Месси стал героем забавного эпизода после товарищеского матча между сборными Аргентины и Исландии перед чемпионатом мира.

После финального свистка к аргентинцу подошел нападающий сборной Исландии Даниэль Гудьонсен. Судя по реакции Месси, он сначала не понял, кто перед ним стоит. Лишь во время разговора аргентинец осознал, что общается с сыном своего бывшего партнера по «Барселоне» Эйдура Гудьонсена.

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Момент быстро разлетелся по социальным сетям и вызвал теплую реакцию болельщиков. Многие отметили, как быстро летит время: когда-то Месси играл вместе с Эйдуром в «Барселоне», а теперь 38-летний футболист встречается на поле уже с его сыном.

Напомним, Месси и Гудьонсен выступали за «Барселону» с 2006 по 2009 год и вместе выиграли требл в сезоне-2008/09. Для 38-летнего аргентинца нынешний чемпионат мира станет шестым в карьере.