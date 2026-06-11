Трагедия. На матче Португалии скончался болельщик: его сердце остановилось

10 июня перед стартом товарищеского поединка между сборными Португалии и Нигерии на арене «Эштадиу Магальяйнш Песоа» в городе Лейрия умер 77-летний болельщик.

Медики боролись за жизнь мужчины, однако в больнице была констатирована его смерть.

Трагедия произошла во время подготовки футболистов к игре: сердце болельщика остановилось за 45 минут до стартового свистка.

После матча Португальская федерация футбола выразила соболезнования родственникам и друзьям умершего фаната. Сборная Португалии намерена посвятить памяти болельщика победу в своем первом матче ЧМ-2026.

Напомним, что товарищеский матч между сборными завершился победой Португалии со счетом 2:1.

Заявление Португальской федерации футбола:

«FPF выразила соболезнования в связи со смертью болельщика в Лейрии.

Португальская федерация футбола глубоко скорбит в связи со смертью болельщика, который сегодня вечером перенёс остановку сердца ещё до начала матча и во время подготовки к просмотру поединка Португалия – Нигерия на арене «Эштадиу Магальяйнш Песоа».

Несмотря на оперативное вмешательство медицинских служб, находившихся на месте происшествия, смерть болельщика впоследствии была констатирована в больнице.

В этот момент глубокой боли и скорби Португальская федерация футбола и национальная сборная выражают искренние соболезнования семье и друзьям болельщика.

Национальная сборная сделает всё возможное, чтобы посвятить свою первую победу на чемпионате мира 2026 его памяти».