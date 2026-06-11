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  4. Трагедия. На матче Португалии скончался болельщик: его сердце остановилось
Товарищеские матчи
11 июня 2026, 07:51 |
438
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Трагедия. На матче Португалии скончался болельщик: его сердце остановилось

77-й летний фанат ушел из жизни в момент разминки футболистов

11 июня 2026, 07:51 |
438
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Трагедия. На матче Португалии скончался болельщик: его сердце остановилось
Getty Images/Global Images Ukraine
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10 июня перед стартом товарищеского поединка между сборными Португалии и Нигерии на арене «Эштадиу Магальяйнш Песоа» в городе Лейрия умер 77-летний болельщик.

Медики боролись за жизнь мужчины, однако в больнице была констатирована его смерть.

Трагедия произошла во время подготовки футболистов к игре: сердце болельщика остановилось за 45 минут до стартового свистка.

После матча Португальская федерация футбола выразила соболезнования родственникам и друзьям умершего фаната. Сборная Португалии намерена посвятить памяти болельщика победу в своем первом матче ЧМ-2026.

Напомним, что товарищеский матч между сборными завершился победой Португалии со счетом 2:1.

Заявление Португальской федерации футбола:

«FPF выразила соболезнования в связи со смертью болельщика в Лейрии.

Португальская федерация футбола глубоко скорбит в связи со смертью болельщика, который сегодня вечером перенёс остановку сердца ещё до начала матча и во время подготовки к просмотру поединка Португалия – Нигерия на арене «Эштадиу Магальяйнш Песоа».

Несмотря на оперативное вмешательство медицинских служб, находившихся на месте происшествия, смерть болельщика впоследствии была констатирована в больнице.

В этот момент глубокой боли и скорби Португальская федерация футбола и национальная сборная выражают искренние соболезнования семье и друзьям болельщика.

Национальная сборная сделает всё возможное, чтобы посвятить свою первую победу на чемпионате мира 2026 его памяти».

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Андрей Витренко Источник: FPF
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Хвора людина приперлася на стадіон - це скоріш злочин, чим трагедія...
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