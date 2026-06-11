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Англия
11 июня 2026, 22:22 | Обновлено 11 июня 2026, 22:40
1185
3

Эвертон решил усложнить жизнь Миколенко в команде

Украинцу готовят конкурента

11 июня 2026, 22:22 | Обновлено 11 июня 2026, 22:40
1185
3 Comments
Эвертон решил усложнить жизнь Миколенко в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко
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Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может столкнуться с более серьезной конкуренцией уже в ближайшее время.

По информации журналиста TEAMtalk, руководство «ирисок» планирует усилить позицию левого защитника во время летнего трансферного окна.

Напомним, по окончании сезона-2025/26 Миколенко подписал новый контракт с английским клубом, который будет действовать до лета 2029 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Эвертон» занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 38 матчей. Виталий, в свою очередь, сыграл в АПЛ 33 матча и сделал одну голевую передачу.

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Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон
Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
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Комментарии 3
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Посидит на скамейке, чи не горе.
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-2
Миколенко як був посереднім футболістом, так ним і залишився. Це ще добре, що він якось тримається в цьому клубі. В останній грі збірної перший м*яч повністю його, дав себе обіграти, а потім біг рядом з нападником. В нападі так і використовує свої фірмові навіси, хоча так зараз не грають ведучі команди.
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-3
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