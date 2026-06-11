Эвертон решил усложнить жизнь Миколенко в команде

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может столкнуться с более серьезной конкуренцией уже в ближайшее время.

По информации журналиста TEAMtalk, руководство «ирисок» планирует усилить позицию левого защитника во время летнего трансферного окна.

Напомним, по окончании сезона-2025/26 Миколенко подписал новый контракт с английским клубом, который будет действовать до лета 2029 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии по футболу «Эвертон» занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 38 матчей. Виталий, в свою очередь, сыграл в АПЛ 33 матча и сделал одну голевую передачу.