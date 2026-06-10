ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт с Бордаласом

Испанский «Хетафе» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Хосе Бордаласом.

Отмечается, что новый договор со специалистом будет действовать до лета 2028 года.

Хосе Бордалас вернулся в «Хетафе» летом 2023 года. В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Хетафе» набрал 51 очко в 38 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Благодаря такому результату коллектив получил путевку в следующий розыгрыш Лиги конференций.

Ранее «Хетафе» официально продлил контракт с вратарем Давидом Сорией.