ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт с Бордаласом
Новое соглашение будет действовать еще 2 года
Испанский «Хетафе» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Хосе Бордаласом.
Отмечается, что новый договор со специалистом будет действовать до лета 2028 года.
Хосе Бордалас вернулся в «Хетафе» летом 2023 года. В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Хетафе» набрал 51 очко в 38 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Благодаря такому результату коллектив получил путевку в следующий розыгрыш Лиги конференций.
Ранее «Хетафе» официально продлил контракт с вратарем Давидом Сорией.
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | José Bordalás renueva con el Getafe C.F. hasta 2028.— Getafe C.F. (@GetafeCF) June 10, 2026
La historia continúa, Papá sigue en casa 💙
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