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Испания
10 июня 2026, 23:18 |
42
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт с Бордаласом

Новое соглашение будет действовать еще 2 года

10 июня 2026, 23:18 |
42
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе продлил контракт с Бордаласом
ФК Хетафе. Хосе Бордалас
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Испанский «Хетафе» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Хосе Бордаласом.

Отмечается, что новый договор со специалистом будет действовать до лета 2028 года.

Хосе Бордалас вернулся в «Хетафе» летом 2023 года. В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Хетафе» набрал 51 очко в 38 матчах и занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Благодаря такому результату коллектив получил путевку в следующий розыгрыш Лиги конференций.

Ранее «Хетафе» официально продлил контракт с вратарем Давидом Сорией.

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Хосе Бордалас Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Хетафе
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