ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ остался без главного тренера

«Ипсвич» объявил на официальном сайте о завершении сотрудничества с главным тренером команды Кираном Маккенной.

40-летний специалист из Северной Ирландии возглавлял «Ипсвич» с декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 222 матча, в которых одержала 106 побед, 60 раз сыграла вничью и потерпела 56 поражений.

«Киран Маккенна покинет пост главного тренера «Ипсвича» этим летом после пяти сезонов в клубе.

Киран принял решение взять паузу в тренерской карьере после того, как стал одним из ключевых архитекторов одного из самых успешных периодов в истории «Ипсвича», выведя команду к трём повышениям в классе за последние четыре года, два из которых завершились выходом в Премьер-лигу.

Он покидает «Портман Роуд» после второго такого повышения в элитный дивизион, что вновь вызвало праздничные эмоции и подчеркнуло связь между клубом и болельщиками, которая значительно выросла за пять лет его работы.

Преданность и невероятная работоспособность Маккенны полностью отражают ценности клуба, и он покидает его с благодарностью и наилучшими пожеланиями за вклад, который создал воспоминания на всю жизнь», – говорится в заявлении клуба.