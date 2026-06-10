ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ остался без главного тренера
«Ипсвич» и Кирана Маккенна прекратили сотрудничество
«Ипсвич» объявил на официальном сайте о завершении сотрудничества с главным тренером команды Кираном Маккенной.
40-летний специалист из Северной Ирландии возглавлял «Ипсвич» с декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 222 матча, в которых одержала 106 побед, 60 раз сыграла вничью и потерпела 56 поражений.
«Киран Маккенна покинет пост главного тренера «Ипсвича» этим летом после пяти сезонов в клубе.
Киран принял решение взять паузу в тренерской карьере после того, как стал одним из ключевых архитекторов одного из самых успешных периодов в истории «Ипсвича», выведя команду к трём повышениям в классе за последние четыре года, два из которых завершились выходом в Премьер-лигу.
Он покидает «Портман Роуд» после второго такого повышения в элитный дивизион, что вновь вызвало праздничные эмоции и подчеркнуло связь между клубом и болельщиками, которая значительно выросла за пять лет его работы.
Преданность и невероятная работоспособность Маккенны полностью отражают ценности клуба, и он покидает его с благодарностью и наилучшими пожеланиями за вклад, который создал воспоминания на всю жизнь», – говорится в заявлении клуба.
Имя нового наставника команды будет объявлено позже.
В прошлом сезоне он финишировал вторым в Чемпионшипе и вернул команду в Английскую Премьер-лигу после одного сезона отсутствия.
📰 Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club.— Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026
Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history.
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