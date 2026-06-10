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Англия
10 июня 2026, 23:11 |
484
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ остался без главного тренера

«Ипсвич» и Кирана Маккенна прекратили сотрудничество

10 июня 2026, 23:11 |
484
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ остался без главного тренера
Ипсвич
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«Ипсвич» объявил на официальном сайте о завершении сотрудничества с главным тренером команды Кираном Маккенной.

40-летний специалист из Северной Ирландии возглавлял «Ипсвич» с декабря 2021 года. Под его руководством команда провела 222 матча, в которых одержала 106 побед, 60 раз сыграла вничью и потерпела 56 поражений.

«Киран Маккенна покинет пост главного тренера «Ипсвича» этим летом после пяти сезонов в клубе.

Киран принял решение взять паузу в тренерской карьере после того, как стал одним из ключевых архитекторов одного из самых успешных периодов в истории «Ипсвича», выведя команду к трём повышениям в классе за последние четыре года, два из которых завершились выходом в Премьер-лигу.

Он покидает «Портман Роуд» после второго такого повышения в элитный дивизион, что вновь вызвало праздничные эмоции и подчеркнуло связь между клубом и болельщиками, которая значительно выросла за пять лет его работы.

Преданность и невероятная работоспособность Маккенны полностью отражают ценности клуба, и он покидает его с благодарностью и наилучшими пожеланиями за вклад, который создал воспоминания на всю жизнь», – говорится в заявлении клуба.

Имя нового наставника команды будет объявлено позже.

В прошлом сезоне он финишировал вторым в Чемпионшипе и вернул команду в Английскую Премьер-лигу после одного сезона отсутствия.

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Ипсвич Киран Маккенна Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка
Иван Чирко Источник
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