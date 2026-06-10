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Англия
10 июня 2026, 22:10 | Обновлено 10 июня 2026, 22:25
937
0

Манчестер Сити предложил 120 млн евро за хавбека из АПЛ и получил отказ

«Ноттингем Форест» оценивает полузащитника Эллиота Андерсона в 140 млн евро

10 июня 2026, 22:10 | Обновлено 10 июня 2026, 22:25
937
0
Манчестер Сити предложил 120 млн евро за хавбека из АПЛ и получил отказ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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«Манчестер Сити» сделал улучшенное предложение в размере 120 миллионов евро за полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона. При этом бонусы за результативность могут увеличить общую сумму до более чем 140 миллионов.

«Ноттингем Форест» настаивает на гарантированной сумме трансфера в 140 млн евро, которая чуть-чуть не дотянет до британского трансферного рекорда в 145 миллионов евро, установленного «Ливерпулем» при подписании Александра Исака.

Андерсону 23 года, он – центральный полузащитник, которого «Ноттингем Форест» два года назад купил у «Ньюкасла» за 41 млн евро. В 50 матчах прошлого сезона Андерсон забил четыре гола и пять раз ассистировал партнерам.

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Манчестер Сити Ноттингем Форест Эллиот Андерсон трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Александер Исак Ливерпуль Ньюкасл
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
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