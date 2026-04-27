375 км. Игрок Ноттингем Форест пробежал наибольшее расстояние в сезоне АПЛ

Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с наибольшим суммарным преодоленным расстоянием в сезоне

Игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, по данным АПЛ, пробежал самое большое суммарное расстояние в сезоне 2025/26 (375 км).

На два километра меньше преодолел Джеймс Гарнер из Эвертона (373 км).

Третий в рейтинге – Морган Роджерс из Астон Виллы (367 км).

Упомянем топ-10 футболистов АПЛ в данном рейтинге.

Игроки с наибольшим суммарным преодоленным расстоянием в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 375 км – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форрест)
  • 373 км – Джеймс Гарнер (Эвертон)
  • 367 км – Морган Роджерс (Астон Вилла)
  • 360 км – Мартин Субименди (Арсенал)
  • 360 км – Адриан Трюффер (Борнмут)
  • 356 км – Сандер Берге (Фулхэм)
  • 353 км – Итан Ампаду (Лидс Юнайтед)
  • 351 км – Деклан Райс (Арсенал)
  • 350 км – Морган Гиббз-Вайт (Ноттингем Форест)
  • 348 км – Джаррод Бовен (Вест Хэм Юнайтед)
але найкращі гравці грають головою, а не ногами )
