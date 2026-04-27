Англия27 апреля 2026, 23:07 |
375 км. Игрок Ноттингем Форест пробежал наибольшее расстояние в сезоне АПЛ
Вспомним топ-10 футболистов Премьер-лиги с наибольшим суммарным преодоленным расстоянием в сезоне
Игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, по данным АПЛ, пробежал самое большое суммарное расстояние в сезоне 2025/26 (375 км).
На два километра меньше преодолел Джеймс Гарнер из Эвертона (373 км).
Третий в рейтинге – Морган Роджерс из Астон Виллы (367 км).
Упомянем топ-10 футболистов АПЛ в данном рейтинге.
Игроки с наибольшим суммарным преодоленным расстоянием в АПЛ в сезоне 2025/26
- 375 км – Эллиот Андерсон (Ноттингем Форрест)
- 373 км – Джеймс Гарнер (Эвертон)
- 367 км – Морган Роджерс (Астон Вилла)
- 360 км – Мартин Субименди (Арсенал)
- 360 км – Адриан Трюффер (Борнмут)
- 356 км – Сандер Берге (Фулхэм)
- 353 км – Итан Ампаду (Лидс Юнайтед)
- 351 км – Деклан Райс (Арсенал)
- 350 км – Морган Гиббз-Вайт (Ноттингем Форест)
- 348 км – Джаррод Бовен (Вест Хэм Юнайтед)
В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5
Президент киевлян ответил на вопросы после матча с «Кривбассом»
але найкращі гравці грають головою, а не ногами )
