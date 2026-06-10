Маркос СЕНЕСИ: «Это очень особенное чувство»

Аргентинский центральный защитник Маркос Сенеси прокомментировал переход в лондонский «Тоттенхэм»:

«Быть игроком «Тоттенхэм Хотспур» – это совершенно особенное чувство.

С самого начала клуб показал, почему я ему нужен и как сильно он хочет, чтобы я стал частью того, что он строит. Это захватывающе, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к этому.

Каждый раз, выходя на поле, я буду делать все возможное, чтобы болельщики гордились мной и чтобы вернуть клуб туда, где ему и положено быть. Я хочу побеждать вместе с «Тоттенхэмом» и сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло».

В сезоне 2025/26 Маркос Сенеси провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.