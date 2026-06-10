Вратарь Кудровки открыл тайну, кто помог выиграть серию пенальти

Капитан «Кудровки» Антон Яшков стал героем серии послематчевых пенальти в переходном матче с «Агробизнесом». Голкипер отразил два удара и помог своей команде победить в серии (3:2).

– Конечно, очень тяжело, потому что эмоционально это очень давит и психологически давит, – заявил Яшков. – Но, слава Богу, что мы победили и справились с этим давлением. Главное для нас была победа.

– Вы стояли именно на тех воротах, за которыми были болельщики «Кудровки». Это помогало или то, что вы просчитывали там на всякий случай, кто будет куда пробивать?

– Большое спасибо тренеру вратарей, который сделал хорошую работу и написал, кто куда бьет. Это очень помогло. Плюс спасибо болельщикам за поддержку. Кричали всю игру, было слышно. Перекрикивали весь стадион, молодцы.

«Кудровка» во второй раз подряд победила в переходных матчах.