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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 19:26 | Обновлено 10 июня 2026, 20:04
707
0

Вратарь Кудровки открыл тайну, кто помог выиграть серию пенальти

Антон Яшков поделился впечатлениями от успеха команды

10 июня 2026, 19:26 | Обновлено 10 июня 2026, 20:04
707
0
Вратарь Кудровки открыл тайну, кто помог выиграть серию пенальти
ФК Кудровка. Антон Яшков
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Капитан «Кудровки» Антон Яшков стал героем серии послематчевых пенальти в переходном матче с «Агробизнесом». Голкипер отразил два удара и помог своей команде победить в серии (3:2).

– Конечно, очень тяжело, потому что эмоционально это очень давит и психологически давит, – заявил Яшков. – Но, слава Богу, что мы победили и справились с этим давлением. Главное для нас была победа.

– Вы стояли именно на тех воротах, за которыми были болельщики «Кудровки». Это помогало или то, что вы просчитывали там на всякий случай, кто будет куда пробивать?

– Большое спасибо тренеру вратарей, который сделал хорошую работу и написал, кто куда бьет. Это очень помогло. Плюс спасибо болельщикам за поддержку. Кричали всю игру, было слышно. Перекрикивали весь стадион, молодцы.

«Кудровка» во второй раз подряд победила в переходных матчах.

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Антон Яшков Агробизнес - Кудровка Кудровка Агробизнес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Кудровка
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