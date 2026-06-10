Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начиная с 1982 года в финалах ЧМ был по крайней мере один игрок Баварии
Чемпионат мира
10 июня 2026, 18:41 | Обновлено 10 июня 2026, 19:15
105
0

Начиная с 1982 года в финалах ЧМ был по крайней мере один игрок Баварии

Вспомним всех футболистов мюнхенцев, участвовавших в решающих матчах

10 июня 2026, 18:41 | Обновлено 10 июня 2026, 19:15
105
0
Начиная с 1982 года в финалах ЧМ был по крайней мере один игрок Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Начиная с 1982 года, в каждом финале чемпионатов мира (11 подряд) в составах сборных присутствовал по крайней мере один игрок мюнхенской «Баварии».

Игроки немецкого клуба представляли в этих решающих матчах ФРГ/Германию, Бразилию, Францию и Нидерланды.

Продолжится ли интересная серия «Баварии» на чемпионате мира 2026 года?

Вспомним всех футболистов мюнхенцев, которые либо играли, либо присутствовали в заявках на финалах ЧМ, начиная с 1982 года.

Игроки «Баварии» в составах сборных, которые играли в финалах, начиная с 1982 года:

  • 2022: Дайо Упамекано (Франция), Кингсли Коман (Франция)
  • 2018: Корентен Толиссо (Франция)
  • 2014: Мануэль Нойер (Германия), Филипп Лам (Германия), Жером Боатенг (Германия), Бастиан Швайнштайгер (Германия), Томас Мюллер (Германия), Тони Кроос (Германия), Марио Гетце (Германия)
  • 2010: Арьен Роббен (Нидерланды), Марк ван Боммель (Нидерланды)
  • 2006: Вилли Саньол (Франция)
  • 2002: Оливер Кан (Германия), Томас Линке (Германия), Йенс Йеремис (Германия)
  • 1998: Биксант Лизарасу (Франция)
  • 1994: Жоржиньо (Бразилия)
  • 1990: Клаус Аугенталер (ФРГ), Юрген Колер (ФРГ), Штефан Ройтер (ФРГ)
  • 1986: Лотар Матеус (ФРГ), Норберт Эдер (ФРГ), Дитер Генесс (ФРГ)
  • 1982: Пауль Брайтнер (ФРГ), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), Вольфганг Дреммлер (ФРГ)
По теме:
МЕССИ: «Хотел избавиться от страхов, которые возникают из-за травмы»
Марокко осталось без важного игрока: его участие на ЧМ под угрозой
Без скандала. Сенегал рассказал об обыске в аэропорту США перед ЧМ-2026
Бавария ЧМ-2026 по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру
Футбол | 10 июня 2026, 16:41 2
Винисиус определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру
Винисиус определился с клубом, в котором планирует продолжить карьеру

Вингер сборной Бразилии решил остаться в составе мадридского «Реала» на сезон 2026/27

Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Футбол | 10 июня 2026, 07:04 7
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето

Киевляне ищут центрального защитника

Жирона обманула Виктора Цыганкова
Футбол | 10.06.2026, 12:44
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
Футбол | 10.06.2026, 15:49
БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
БУДКОВСКИЙ: «Первый месяц в Шахтере я плакал в туалете»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
09.06.2026, 00:05
Футбол
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
09.06.2026, 06:05
Бокс
Ребров принял решение относительно своего будущего
Ребров принял решение относительно своего будущего
09.06.2026, 07:02 7
Футбол
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
09.06.2026, 08:39 11
Футбол
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
09.06.2026, 03:42 5
Бокс
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем