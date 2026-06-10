Начиная с 1982 года в финалах ЧМ был по крайней мере один игрок Баварии

Начиная с 1982 года, в каждом финале чемпионатов мира (11 подряд) в составах сборных присутствовал по крайней мере один игрок мюнхенской «Баварии».

Игроки немецкого клуба представляли в этих решающих матчах ФРГ/Германию, Бразилию, Францию и Нидерланды.

Продолжится ли интересная серия «Баварии» на чемпионате мира 2026 года?

Вспомним всех футболистов мюнхенцев, которые либо играли, либо присутствовали в заявках на финалах ЧМ, начиная с 1982 года.

Игроки «Баварии» в составах сборных, которые играли в финалах, начиная с 1982 года: