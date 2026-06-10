Начиная с 1982 года в финалах ЧМ был по крайней мере один игрок Баварии
Вспомним всех футболистов мюнхенцев, участвовавших в решающих матчах
Начиная с 1982 года, в каждом финале чемпионатов мира (11 подряд) в составах сборных присутствовал по крайней мере один игрок мюнхенской «Баварии».
Игроки немецкого клуба представляли в этих решающих матчах ФРГ/Германию, Бразилию, Францию и Нидерланды.
Продолжится ли интересная серия «Баварии» на чемпионате мира 2026 года?
Вспомним всех футболистов мюнхенцев, которые либо играли, либо присутствовали в заявках на финалах ЧМ, начиная с 1982 года.
Игроки «Баварии» в составах сборных, которые играли в финалах, начиная с 1982 года:
- 2022: Дайо Упамекано (Франция), Кингсли Коман (Франция)
- 2018: Корентен Толиссо (Франция)
- 2014: Мануэль Нойер (Германия), Филипп Лам (Германия), Жером Боатенг (Германия), Бастиан Швайнштайгер (Германия), Томас Мюллер (Германия), Тони Кроос (Германия), Марио Гетце (Германия)
- 2010: Арьен Роббен (Нидерланды), Марк ван Боммель (Нидерланды)
- 2006: Вилли Саньол (Франция)
- 2002: Оливер Кан (Германия), Томас Линке (Германия), Йенс Йеремис (Германия)
- 1998: Биксант Лизарасу (Франция)
- 1994: Жоржиньо (Бразилия)
- 1990: Клаус Аугенталер (ФРГ), Юрген Колер (ФРГ), Штефан Ройтер (ФРГ)
- 1986: Лотар Матеус (ФРГ), Норберт Эдер (ФРГ), Дитер Генесс (ФРГ)
- 1982: Пауль Брайтнер (ФРГ), Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ), Вольфганг Дреммлер (ФРГ)
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