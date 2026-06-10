Цыганкову посоветовали покинуть Жирону и продолжить карьеру не в Испании

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Перспективы игрока оценил журналист Сергей Тищенко:

«Цыганкову в конце осени будет уже 29 лет. Вряд ли стоит ожидать, что в таком возрасте с огромной историей травм найдется клуб, который будет платить десятки миллионов евро за игрока.

Тем более, что «Жирона» была чисто тренерской командой. С лидером Цыганковым каталонцы вылетели в Сегунду. Я бы не исключал, что история с трансфером затянется до конца лета, а возможно и до зимы.

Все футбольные люди понимают, что Виктор со своей физикой и особенностями организма не будет играть до 35 лет. Сейчас для игрока и его семьи очень важно подписать самый лучший контракт в финансовом плане.

Я отбрасываю Испанию, в Англии вряд ли будет много желающих платить много плюс система налогообложения. Поэтому жду Цыганкова в Турции. Турки умеют соблазнять игроков большими деньгами (привет Малиновскому)», – отметил журналист.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча в составе каталонской команды, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт украинца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 15 млн евро.