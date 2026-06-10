Месси побил рекорд, который держался 69 лет

Товарищеский матч со сборной Исландии (3:0) стал памятным для форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, который через две недели отпразднует 39-й день рождения.

Месси провел 199-й матч за команду и забил 117-й гол. А главное, что в более солидном возрасте никто в Аргентине не отличался за свою национальную сборную. Ранее рекорд принадлежал Анхелю Лабруне, который забил в ворота Бразилии в 1957 году, когда ему было 38 лет, девять месяцев и 10 дней.

На групповой стадии чемпионата мира 2026 года Аргентина сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.