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Чемпионат мира
10 июня 2026, 18:35 | Обновлено 10 июня 2026, 19:20
895
0

Месси побил рекорд, который держался 69 лет

Лионель Месси установил очередное достижение

10 июня 2026, 18:35 | Обновлено 10 июня 2026, 19:20
895
0
Месси побил рекорд, который держался 69 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони и Лионель Месси
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Товарищеский матч со сборной Исландии (3:0) стал памятным для форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, который через две недели отпразднует 39-й день рождения.

Месси провел 199-й матч за команду и забил 117-й гол. А главное, что в более солидном возрасте никто в Аргентине не отличался за свою национальную сборную. Ранее рекорд принадлежал Анхелю Лабруне, который забил в ворота Бразилии в 1957 году, когда ему было 38 лет, девять месяцев и 10 дней.

На групповой стадии чемпионата мира 2026 года Аргентина сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу Интер Майами сборная Исландии по футболу
Руслан Полищук Источник: ESPN
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