Месси побил рекорд, который держался 69 лет
Лионель Месси установил очередное достижение
Товарищеский матч со сборной Исландии (3:0) стал памятным для форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, который через две недели отпразднует 39-й день рождения.
Месси провел 199-й матч за команду и забил 117-й гол. А главное, что в более солидном возрасте никто в Аргентине не отличался за свою национальную сборную. Ранее рекорд принадлежал Анхелю Лабруне, который забил в ворота Бразилии в 1957 году, когда ему было 38 лет, девять месяцев и 10 дней.
На групповой стадии чемпионата мира 2026 года Аргентина сыграет против Алжира, Австрии и Иордании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров
Опытный защитник вернулся в расположение «горняков»