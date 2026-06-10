Исландия стала 41-й сборной, в ворота которой забивал Лионель Месси в составе сборной Аргентины.

Произошло это в товарищеском матче, в котором чемпионы мира победили со счетом 3:0.

Второй гол в этой игре на счету именно Месси, который реализовал пенальти.

В целом для аргентинца этот гол стал 117-м в составе сборной Аргентины.

Вспомним всех соперников, в ворота которых Месси забивал голы в составе национальной команды.

Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (117)

11 – Боливия

7 – Эквадор, Венесуэла

6 – Уругвай

5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала

4 – Мексика, Панама

3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу

2 – Алжир, Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия

1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия

После гола в ворота сборной Исландии на счету Месси стало 911 мячей за карьеру.

Голы Лионеля Месси за карьеру (911)

672 – «Барселона»

117 – сборная Аргентины

90 – «Интер Майами»

32 – ПСЖ