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Товарищеские матчи
10 июня 2026, 12:05 | Обновлено 10 июня 2026, 12:36
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Исландия стала 41-й сборной, в ворота которой забивал Лионель Месси

Напомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отличился забитыми голами

10 июня 2026, 12:05 | Обновлено 10 июня 2026, 12:36
145
0
Исландия стала 41-й сборной, в ворота которой забивал Лионель Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Исландия стала 41-й сборной, в ворота которой забивал Лионель Месси в составе сборной Аргентины.

Произошло это в товарищеском матче, в котором чемпионы мира победили со счетом 3:0.

Второй гол в этой игре на счету именно Месси, который реализовал пенальти.

В целом для аргентинца этот гол стал 117-м в составе сборной Аргентины.

Вспомним всех соперников, в ворота которых Месси забивал голы в составе национальной команды.

Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (117)

  • 11 – Боливия
  • 7 – Эквадор, Венесуэла
  • 6 – Уругвай
  • 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала
  • 4 – Мексика, Панама
  • 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
  • 2 – Алжир, Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия
  • 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия

После гола в ворота сборной Исландии на счету Месси стало 911 мячей за карьеру.

Голы Лионеля Месси за карьеру (911)

  • 672 – «Барселона»
  • 117 – сборная Аргентины
  • 90 – «Интер Майами»
  • 32 – ПСЖ
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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Исландии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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