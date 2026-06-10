Исландия стала 41-й сборной, в ворота которой забивал Лионель Месси
Напомним все сборные, в матчах против которых аргентинец отличился забитыми голами
Исландия стала 41-й сборной, в ворота которой забивал Лионель Месси в составе сборной Аргентины.
Произошло это в товарищеском матче, в котором чемпионы мира победили со счетом 3:0.
Второй гол в этой игре на счету именно Месси, который реализовал пенальти.
В целом для аргентинца этот гол стал 117-м в составе сборной Аргентины.
Вспомним всех соперников, в ворота которых Месси забивал голы в составе национальной команды.
Голы Лионеля Месси за сборную Аргентины (117)
- 11 – Боливия
- 7 – Эквадор, Венесуэла
- 6 – Уругвай
- 5 – Парагвай, Бразилия, Чили, Эстония, Гватемала
- 4 – Мексика, Панама
- 3 – Швейцария, Колумбия, Гаити, Нигерия, Хорватия, Франция, Кюрасао, Перу
- 2 – Алжир, Испания, Гонконг, Никарагуа, Гондурас, Ямайка, Австралия
- 1 – Сербия и Черногория, Португалия, Албания, Германия, Словения, Босния и Герцеговина, Иран, США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Нидерланды, Канада, Ангола, Замбия, Исландия
После гола в ворота сборной Исландии на счету Месси стало 911 мячей за карьеру.
Голы Лионеля Месси за карьеру (911)
- 672 – «Барселона»
- 117 – сборная Аргентины
- 90 – «Интер Майами»
- 32 – ПСЖ
🚨911 - MESSI GOL - MESSI GOL - MESSI GOL !!!!— KING MESSI 10 (@messi10_rey) June 10, 2026
Gooollll de LIONEL al 72' vs Islandia, a 89 de los 1000 !!!!
GOLAZO DE PENAL AL ANGULO !!!! pic.twitter.com/wFwrHE09NX
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