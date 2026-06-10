Марокко осталось без важного игрока: его участие на ЧМ под угрозой

24-летний вингер «Бетиса» и сборной Марокко Абде Эззалзули рискует не принять участие в матчах чемпионата мира 2026, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Игрок получил повреждение в товарищеском матче против Норвегии (1:1) и пополнил лазарет сборной.

После обследования у футболиста выявили растяжение латеральной связки правого колена. Восстановление займет около 3 или 4 недель.

Абде является важным игроком сборной Марокко, поэтому тренер пока оставил футболиста в заявке на турнир.

В сезоне 2025/26 Эззалзули провел 43 матча на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Сборная Марокко на чемпионате мира 2026 сыграет в группе C, где встретится с Бразилией, Гаити и Шотландией.