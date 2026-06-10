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Чемпионат мира
10 июня 2026, 16:29 | Обновлено 10 июня 2026, 16:50
451
0

Марокко осталось без важного игрока: его участие на ЧМ под угрозой

Абде Эззалзули травмировался в товарищеском матче

10 июня 2026, 16:29 | Обновлено 10 июня 2026, 16:50
451
0
Марокко осталось без важного игрока: его участие на ЧМ под угрозой
Getty Images/Global Images Ukraine. Абде Эззалзули
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24-летний вингер «Бетиса» и сборной Марокко Абде Эззалзули рискует не принять участие в матчах чемпионата мира 2026, который пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Игрок получил повреждение в товарищеском матче против Норвегии (1:1) и пополнил лазарет сборной.

После обследования у футболиста выявили растяжение латеральной связки правого колена. Восстановление займет около 3 или 4 недель.

Абде является важным игроком сборной Марокко, поэтому тренер пока оставил футболиста в заявке на турнир.

В сезоне 2025/26 Эззалзули провел 43 матча на клубном уровне, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Сборная Марокко на чемпионате мира 2026 сыграет в группе C, где встретится с Бразилией, Гаити и Шотландией.

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Андрей Витренко Источник: Marca
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