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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 16:05 | Обновлено 10 июня 2026, 16:32
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«Деньги – это такое». Будковский объяснил, почему не играл за границей

Филипп поставил семью на первое место

10 июня 2026, 16:05 | Обновлено 10 июня 2026, 16:32
212
1 Comments
«Деньги – это такое». Будковский объяснил, почему не играл за границей
ФК Зоря. Филипп Будковский
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34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал о предложениях от зарубежных клубов.

«Можно было уехать, были варианты [за границей]. Команда даже была готова заплатить деньги, чтобы меня отпустили поскорее. Скажу так: семейные планы и дети важнее. Если ехать туда, то нужно перевозить всех. Это адаптация для детей. Прошло много лет, и я понимаю, что дети растут, первые шаги, первые зубы. А здесь [в Украине] я вижу детей, как они растут. Поэтому я поставил на первый план семью, а деньги – это уже такое», – сказал футболист.

Будковский за свою карьеру все же успел поиграть за границей: Филипп выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк», французский «Сошо» и «анжи» из страны 404.

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Филипп Будковский Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Сімейні обставини сімейними обставинами. Але ж вони свого часу не завадили цьому тіпочку в кацапстан поїхати. Чи ето другоє.
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