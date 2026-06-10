«Деньги – это такое». Будковский объяснил, почему не играл за границей

34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал о предложениях от зарубежных клубов.

«Можно было уехать, были варианты [за границей]. Команда даже была готова заплатить деньги, чтобы меня отпустили поскорее. Скажу так: семейные планы и дети важнее. Если ехать туда, то нужно перевозить всех. Это адаптация для детей. Прошло много лет, и я понимаю, что дети растут, первые шаги, первые зубы. А здесь [в Украине] я вижу детей, как они растут. Поэтому я поставил на первый план семью, а деньги – это уже такое», – сказал футболист.