«Деньги – это такое». Будковский объяснил, почему не играл за границей
Филипп поставил семью на первое место
34-летний нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал о предложениях от зарубежных клубов.
«Можно было уехать, были варианты [за границей]. Команда даже была готова заплатить деньги, чтобы меня отпустили поскорее. Скажу так: семейные планы и дети важнее. Если ехать туда, то нужно перевозить всех. Это адаптация для детей. Прошло много лет, и я понимаю, что дети растут, первые шаги, первые зубы. А здесь [в Украине] я вижу детей, как они растут. Поэтому я поставил на первый план семью, а деньги – это уже такое», – сказал футболист.
Будковский за свою карьеру все же успел поиграть за границей: Филипп выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк», французский «Сошо» и «анжи» из страны 404.
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