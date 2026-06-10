Вернидуб готовит кадровую революцию перед стартом в Лиге конференций
Известный украинский тренер попросил руководство «Нефтчи» подписать пятерых футболистов
Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Юрий Вернидуб планирует серьезно усилить команду, которая завоевала путевку в квалификацию Лиги конференций.
По информации источника, опытный украинский специалист попросил подписать пятерых легионеров – центрального защитника, двух полузащитников и форвардов.
Вернидуб не собирается подписывать игроков ради количества и проводит взвешенную трансферную кампанию. Сообщается, что менеджмент клуба внимательно прислушивается к пожеланиям украинца.
Юрий Николаевич возглавил «Нефтчи» в декабре 2025 года и серьезно улучшил результаты команды – одержал 13 побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел всего два поражения.
Клуб из Баку завершил сезон на четвертой позиции в турнирной таблице и вернется в еврокубки после двухлетнего перерыва.
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