«Есть вопросы к бразильцам». Фещук оценил шансы Левого берега в УПЛ

Главный тренер «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук высказался о перспективах «Левого Берега» в УПЛ.

«Не сомневаюсь, что у команды будет усиление. Но я бы отметил ключевую роль Александра Рябоконя, который привёл с собой нескольких игроков из ФК «Лесное», которые показали результат. Также отмечу Шастала, Сиднея и Банаду. Что касается их бразильцев, то есть вопрос, будут ли они соответствовать уровню УПЛ», – отметил специалист.