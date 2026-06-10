«Есть вопросы к бразильцам». Фещук оценил шансы Левого берега в УПЛ
Команду Рябоконя ждет пополнение
Главный тренер «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук высказался о перспективах «Левого Берега» в УПЛ.
«Не сомневаюсь, что у команды будет усиление. Но я бы отметил ключевую роль Александра Рябоконя, который привёл с собой нескольких игроков из ФК «Лесное», которые показали результат. Также отмечу Шастала, Сиднея и Банаду. Что касается их бразильцев, то есть вопрос, будут ли они соответствовать уровню УПЛ», – отметил специалист.
«Левый Берег» финишировал в прошлом розыгрыше Первой лиги на третьей строчке, набрав 63 очка. В переходных матчах команда Александра Рябоконя переиграла «Александрию» (1:1, 1:0). Сейчас в составе киевлян три бразильца и один ганец.
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