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  4. Известны планы Динамо перед Лигой Европы. Клуб потерял двоих футболистов
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 17:27 |
875
0

Известны планы Динамо перед Лигой Европы. Клуб потерял двоих футболистов

Моргун и Караваев покинули «бело-синих», ожидается трансфер полузащитника Александра Яцыка

10 июня 2026, 17:27 |
875
0
Известны планы Динамо перед Лигой Европы. Клуб потерял двоих футболистов
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо», которое заняло четвертое место в чемпионате, в ближайшие дни начнет подготовку к новому сезону и старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

«Бело-синие» выйдут из отпуска и соберутся на клубной базе в Конча-Заспе. Игроки пройдут медицинское обследование, а уже 14 июня отправятся на сборы в Австрию.

Футболисты, игравшие за национальные сборные, получат несколько дополнительных дней отдыха и присоединятся к команде позже – ориентировочно с 18 по 20 июня.

Пока нет никакой информации о потенциальном усилении, которое может получить главный тренер Игорь Костюк, однако известно о двух потерях – голкипера и защитника.

Валентин Моргун покинул «Динамо» из-за нехватки игрового времени и перебрался в «Колос», а Александр Караваев присоединился к донецкому «Шахтеру» на правах свободного агента.

Под вопросом остается будущее полузащитника Александра Яцыка, на которого нацелился харьковский «Металлист 1925». Ожидается, что киевский клуб не будет препятствовать трансферу игрока.

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Динамо Киев Игорь Костюк Валентин Моргун Александр Караваев Александр Яцык Шахтер Донецк Колос Ковалевка Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: ДИНАМІВЕЦЬ
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