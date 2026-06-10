Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без скандала. Сенегал рассказал об обыске в аэропорту США перед ЧМ-2026
Чемпионат мира
10 июня 2026, 15:59 | Обновлено 10 июня 2026, 16:31
136
0

Без скандала. Сенегал рассказал об обыске в аэропорту США перед ЧМ-2026

Сборная развеяла догадки болельщиков

10 июня 2026, 15:59 | Обновлено 10 июня 2026, 16:31
136
0
Без скандала. Сенегал рассказал об обыске в аэропорту США перед ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сенегальская федерация футбола (FSF) успокоила болельщиков и раскрыла детали ситуации накануне чемпионата мира 2026 после публикации фото досмотра в аэропорту США.

Африканская сборная прошла тщательную проверку, что вызвало возмущение среди футбольных болельщиков.

Фанаты разразились гневом после увиденного, заявляя о нехватке человечности и странном поведении правоохранительных органов по отношению к участникам ЧМ.

По словам федерации, этот шаг был заранее спланирован, поскольку благодаря этому команда смогла оперативно пройти все этапы проверки безопасности и полицейского контроля у самолета.

На чемпионате мира 2026 сборная Сенегала сыграет с Францией, Ираком и Норвегией в группе I.

Заявление Сенегальской федерации футбола:

«В связи с распространением в социальных сетях видео, на котором игроки и члены персонала национальной сборной Сенегала проходят проверку безопасности на взлётно-посадочной полосе аэропорта, мы хотим предоставить следующие разъяснения, чтобы избежать любого ошибочного толкования.

Вопреки некоторой распространяемой информации, эта проверка произошла не по прибытии команды в Сан-Антонио, а непосредственно во время посадки в аэропорту Роли в воскресенье, 7 июня 2026 года, перед вылетом рейса.

В рамках логистической организации переезда автобус, перевозивший национальную сборную, выехал из отеля в Роли и направился прямо на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Эта процедура позволила игрокам и членам персонала пройти все этапы проверки безопасности и полицейского контроля непосредственно у подножия самолета, без необходимости проходить через обычные зоны терминала и залы посадки.

Эта мера была направлена прежде всего на то, чтобы оптимизировать время в пути для делегации и облегчить ее посадку на борт частного рейса, следующего в Сан-Антонио.

Мы хотим подчеркнуть, что эта процедура прошла с соблюдением всех действующих правил авиационной безопасности, и никаких особых инцидентов зафиксировано не было.

Частный рейс, соединявший Роли и Сан-Антонио, прошел в отличных условиях, и вся делегация прибыла в пункт назначения в обычном режиме».

По теме:
Марокко остался без важного игрока: его участие на ЧМ под угрозой
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 10 июня. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ-2026 может стать крупнейшим событием в истории онлайн-ставок
сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу полиция
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
Футбол | 10 июня 2026, 10:02 34
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о возвращении Караваева, игравшего за Динамо

Опытный защитник вернулся в расположение «горняков»

Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Футбол | 10 июня 2026, 11:12 29
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья

Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров

Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Футбол | 10.06.2026, 14:13
Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
Ярмолюка хочет подписать 26-кратный чемпион. Брентфорд уже назвал свою цену
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Футбол | 10.06.2026, 09:35
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
ЗИНЧЕНКО: «Он лично мне позвонил. Трудно сказать «нет» такому клубу»
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10.06.2026, 04:12
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
09.06.2026, 08:55 15
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
09.06.2026, 06:05
Бокс
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
10.06.2026, 06:23 7
Футбол
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 24
Футбол
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
09.06.2026, 07:12 7
Футбол
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур одолела экс-вторую ракетку на старте турнира WTA 250 в Хертогенбосе
08.06.2026, 17:01 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем