Без скандала. Сенегал рассказал об обыске в аэропорту США перед ЧМ-2026

Сенегальская федерация футбола (FSF) успокоила болельщиков и раскрыла детали ситуации накануне чемпионата мира 2026 после публикации фото досмотра в аэропорту США.

Африканская сборная прошла тщательную проверку, что вызвало возмущение среди футбольных болельщиков.

Фанаты разразились гневом после увиденного, заявляя о нехватке человечности и странном поведении правоохранительных органов по отношению к участникам ЧМ.

По словам федерации, этот шаг был заранее спланирован, поскольку благодаря этому команда смогла оперативно пройти все этапы проверки безопасности и полицейского контроля у самолета.

На чемпионате мира 2026 сборная Сенегала сыграет с Францией, Ираком и Норвегией в группе I.

Заявление Сенегальской федерации футбола:

«В связи с распространением в социальных сетях видео, на котором игроки и члены персонала национальной сборной Сенегала проходят проверку безопасности на взлётно-посадочной полосе аэропорта, мы хотим предоставить следующие разъяснения, чтобы избежать любого ошибочного толкования.

Вопреки некоторой распространяемой информации, эта проверка произошла не по прибытии команды в Сан-Антонио, а непосредственно во время посадки в аэропорту Роли в воскресенье, 7 июня 2026 года, перед вылетом рейса.

В рамках логистической организации переезда автобус, перевозивший национальную сборную, выехал из отеля в Роли и направился прямо на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Эта процедура позволила игрокам и членам персонала пройти все этапы проверки безопасности и полицейского контроля непосредственно у подножия самолета, без необходимости проходить через обычные зоны терминала и залы посадки.

Эта мера была направлена прежде всего на то, чтобы оптимизировать время в пути для делегации и облегчить ее посадку на борт частного рейса, следующего в Сан-Антонио.

Мы хотим подчеркнуть, что эта процедура прошла с соблюдением всех действующих правил авиационной безопасности, и никаких особых инцидентов зафиксировано не было.

Частный рейс, соединявший Роли и Сан-Антонио, прошел в отличных условиях, и вся делегация прибыла в пункт назначения в обычном режиме».