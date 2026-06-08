Американские власти сильно озабочены вопросами безопасности на чемпионате мира, который стартует уже через несколько дней. Многие болельщики и даже команды теряли время для тщательных проверок со стороны уполномоченных органов США.

Сборная Сенегала по прибытии на чемпионат мира в Соединенные Штаты подверглась досмотру прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Болельщики возмущены, что футболистов и других членов делегации команды можно было не досматривать, как преступников.

Сборная Сенегала на чемпионате мира сыграет против Франции, Норвегии и Ирака.