ФОТО. Сборную Сенегала досматривали прямо на полосе аэропорта в США
Сборной Сенегала в США не дали даже нормально выйти из самолета после долгого путешествия
Американские власти сильно озабочены вопросами безопасности на чемпионате мира, который стартует уже через несколько дней. Многие болельщики и даже команды теряли время для тщательных проверок со стороны уполномоченных органов США.
Сборная Сенегала по прибытии на чемпионат мира в Соединенные Штаты подверглась досмотру прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Болельщики возмущены, что футболистов и других членов делегации команды можно было не досматривать, как преступников.
Сборная Сенегала на чемпионате мира сыграет против Франции, Норвегии и Ирака.
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