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  4. ФОТО. Сборную Сенегала досматривали прямо на полосе аэропорта в США
Чемпионат мира
08 июня 2026, 20:27 |
955
0

ФОТО. Сборную Сенегала досматривали прямо на полосе аэропорта в США

Сборной Сенегала в США не дали даже нормально выйти из самолета после долгого путешествия

08 июня 2026, 20:27 |
955
0
ФОТО. Сборную Сенегала досматривали прямо на полосе аэропорта в США
Reuters. Калиду Кулибали
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Американские власти сильно озабочены вопросами безопасности на чемпионате мира, который стартует уже через несколько дней. Многие болельщики и даже команды теряли время для тщательных проверок со стороны уполномоченных органов США.

Сборная Сенегала по прибытии на чемпионат мира в Соединенные Штаты подверглась досмотру прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Болельщики возмущены, что футболистов и других членов делегации команды можно было не досматривать, как преступников.

Сборная Сенегала на чемпионате мира сыграет против Франции, Норвегии и Ирака.

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сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу фото
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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