Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Чемпионат мира
02 июня 2026, 16:27 |
455
0

Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026

Африканская сборная сыграет в группе смерти

02 июня 2026, 16:27 |
455
0
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Сенегала Пап Тиав объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов вошли Садио Мане и Калиду Кулибали, для которых этот чемпионат мира станет последним турниром в составе сборной Сенегала.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Сенегала сыграет в одной группе с Францией, Норвегией и Ираком.

Заявка сборной Сенегала на участие в чемпионате мира 2026:

Вратари: Эдуар Менди («Аль-Ахли Джидда»), Мори Диав («Гавр»), Эванн Диуф («Ницца»)

Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулай Сек («Маккаби» Хайфа), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»)

Полузащитники: Идрисса Гуэ («Эвертон»), Пап Гуэ («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Ндиайе («Бавария»)

Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Илиман Ндиайе («Эвертон»), Ассане Диао («Комо»), Ибрагим Мбае («ПСЖ»), Николя Джексон («Челси»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»)

По теме:
Гюллер, Йылдыз, Чалханоглу. Известна заявка Турции на ЧМ-2026
ЧМ-2026. Группа А: хозяева турнира и сплошные коты в мешке
Выбор Лопетеги. Сборная Катара объявила состав на чемпионат мира 2026
сборная Сенегала по футболу Садио Мане Калиду Кулибали Пап Тиав заявка ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02 июня 2026, 09:18 10
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное

«Аяксу» будет сложно подписать украинца

Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро
Футбол | 02 июня 2026, 16:14 2
Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро
Клуб из Европы хочет украсть украинца у Шахтера за 6 миллионов евро

Визев нацелился на Ивана Желизка из Лехии, которым интересуется Шахтер

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02.06.2026, 04:44
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2026, 11:20
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Марта Костюк. Прогноз на матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 1
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, от которого избавился Аякс
02.06.2026, 08:57 11
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем