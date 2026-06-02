Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Африканская сборная сыграет в группе смерти
Главный тренер национальной сборной Сенегала Пап Тиав объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов вошли Садио Мане и Калиду Кулибали, для которых этот чемпионат мира станет последним турниром в составе сборной Сенегала.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Сенегала сыграет в одной группе с Францией, Норвегией и Ираком.
Заявка сборной Сенегала на участие в чемпионате мира 2026:
Вратари: Эдуар Менди («Аль-Ахли Джидда»), Мори Диав («Гавр»), Эванн Диуф («Ницца»)
Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулай Сек («Маккаби» Хайфа), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»)
Полузащитники: Идрисса Гуэ («Эвертон»), Пап Гуэ («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Ндиайе («Бавария»)
Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Илиман Ндиайе («Эвертон»), Ассане Диао («Комо»), Ибрагим Мбае («ПСЖ»), Николя Джексон («Челси»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»)
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 2, 2026
