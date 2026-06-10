Не только футболист. Довбик попробует себя в новой роли: дебют с микрофоном

Форвард сборной Украины и римской «Ромы» Артем Довбик попробует себя в роли телевизионного эксперта на старте чемпионата мира 2026.

Артём станет приглашенным гостем в студии официального транслятора турнира – медиасервиса MEGOGO.

Украинского футболиста пригласили на матч-открытие ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Компанию Довбику в эфире составят комментатор Владимир Кобельков и бывший футболист Александр Головко.

Студия перед матчем начнется в 20:30, тогда как сам поединок стартует в 22:00.