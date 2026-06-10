Чемпионат мира10 июня 2026, 20:46 | Обновлено 10 июня 2026, 20:47
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Не только футболист. Довбик попробует себя в новой роли: дебют с микрофоном
Артем станет приглашенным гостем на матч-открытие ЧМ-2026
10 июня 2026, 20:46 | Обновлено 10 июня 2026, 20:47
119
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Форвард сборной Украины и римской «Ромы» Артем Довбик попробует себя в роли телевизионного эксперта на старте чемпионата мира 2026.
Артём станет приглашенным гостем в студии официального транслятора турнира – медиасервиса MEGOGO.
Украинского футболиста пригласили на матч-открытие ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.
Компанию Довбику в эфире составят комментатор Владимир Кобельков и бывший футболист Александр Головко.
Студия перед матчем начнется в 20:30, тогда как сам поединок стартует в 22:00.
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