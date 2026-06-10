Сборная Аргентины выиграла все товарищеские матчи, начиная с 2022 года
Напомним всех соперников, которые стояли на пути чемпионов мира в этот период
Сборная Аргентины выиграла все товарищеские матчи после побед на Кубке Америки 2021 года и чемпионате мира 2022 года.
После победы над сборной Исландии со счетом 3:0 победная серия аргентинцев достигла 19 матчей.
Последний раз сборная Аргентины не побеждала в товарищеском матче еще в ноябре 2019 года, когда была зафиксирована ничья со сборной Уругвая со счетом 2:2.
Вспомним всех соперников, которые стояли на пути чемпионов мира в товарищеских матчах, начиная с 2022 года.
Победная серия сборной Аргентины в товарищеских матчах (19)
- 2026: Исландия – 3:0
- 2026: Гондурас – 2:0
- 2026: Замбия – 5:0
- 2026: Мавритания – 2:1
- 2025: Ангола – 2:0
- 2025: Пуэрто-Рико – 6:0
- 2025: Венесуэла – 1:0
- 2024: Гватемала – 4:1
- 2024: Эквадор – 1:0
- 2024: Коста-Рика – 3:1
- 2024: Сальвадор – 3:0
- 2023: Индонезия – 2:0
- 2023: Австралия – 2:0
- 2023: Кюрасао – 7:0
- 2023: Панама – 2:0
- 2022: ОАЭ – 5:0
- 2022: Ямайка – 3:0
- 2022: Гондурас – 3:0
- 2022: Эстония – 5:0
🇦🇷 Lionel Messi and Argentina remain UNBEATEN in friendlies post 2021 Copa América and 2022 FIFA World Cup glory.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 10, 2026
✅ 5-0 vs. Estonia
✅ 3-0 vs. Honduras
✅ 3-0 vs. Jamaica
✅ 5-0 vs. United Arab Emirates
✅ 2-0 vs. Panama
✅ 7-0 vs. Curacao
✅ 2-0 vs. Australia
✅ 2-0 vs.… pic.twitter.com/klFUdWcH4e
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