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Товарищеские матчи
10 июня 2026, 12:11 | Обновлено 10 июня 2026, 12:47
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0

Сборная Аргентины выиграла все товарищеские матчи, начиная с 2022 года

Напомним всех соперников, которые стояли на пути чемпионов мира в этот период

10 июня 2026, 12:11 | Обновлено 10 июня 2026, 12:47
94
0
Сборная Аргентины выиграла все товарищеские матчи, начиная с 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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Сборная Аргентины выиграла все товарищеские матчи после побед на Кубке Америки 2021 года и чемпионате мира 2022 года.

После победы над сборной Исландии со счетом 3:0 победная серия аргентинцев достигла 19 матчей.

Последний раз сборная Аргентины не побеждала в товарищеском матче еще в ноябре 2019 года, когда была зафиксирована ничья со сборной Уругвая со счетом 2:2.

Вспомним всех соперников, которые стояли на пути чемпионов мира в товарищеских матчах, начиная с 2022 года.

Победная серия сборной Аргентины в товарищеских матчах (19)

  • 2026: Исландия – 3:0
  • 2026: Гондурас – 2:0
  • 2026: Замбия – 5:0
  • 2026: Мавритания – 2:1
  • 2025: Ангола – 2:0
  • 2025: Пуэрто-Рико – 6:0
  • 2025: Венесуэла – 1:0
  • 2024: Гватемала – 4:1
  • 2024: Эквадор – 1:0
  • 2024: Коста-Рика – 3:1
  • 2024: Сальвадор – 3:0
  • 2023: Индонезия – 2:0
  • 2023: Австралия – 2:0
  • 2023: Кюрасао – 7:0
  • 2023: Панама – 2:0
  • 2022: ОАЭ – 5:0
  • 2022: Ямайка – 3:0
  • 2022: Гондурас – 3:0
  • 2022: Эстония – 5:0
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сборная Аргентины по футболу товарищеские матчи статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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