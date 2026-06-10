Переход в Барселону или Реал. Хулиан Альварес сделал выбор

По информации испанских СМИ, форвард Атлетико Хулиан Альварес предпочел бы перейти в Барселону, если у него будет такая возможность.

В ином случае он готов остаться в Атлетико.

Ранее Реал сделал официальное предложение по аргентинскому игроку, но Атлетико отказался продавать своего лидера за 150 миллионов евро.

Альваресом давно интересуется Барселона, а также ПСЖ. При этом каталонцы, скорее всего, не смогут выплатить ту сумму, которую хочет Атлетико, несмотря на желание футболиста.

Контракт Альвареса действует до 2030 года.