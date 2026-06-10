Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переход в Барселону или Реал. Хулиан Альварес сделал выбор
Англия
10 июня 2026, 17:56 |
186
0

Переход в Барселону или Реал. Хулиан Альварес сделал выбор

Игрок готов остаться в Атлетико или перейти в Барселону

10 июня 2026, 17:56 |
186
0
Переход в Барселону или Реал. Хулиан Альварес сделал выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации испанских СМИ, форвард Атлетико Хулиан Альварес предпочел бы перейти в Барселону, если у него будет такая возможность.

В ином случае он готов остаться в Атлетико.

Ранее Реал сделал официальное предложение по аргентинскому игроку, но Атлетико отказался продавать своего лидера за 150 миллионов евро.

Альваресом давно интересуется Барселона, а также ПСЖ. При этом каталонцы, скорее всего, не смогут выплатить ту сумму, которую хочет Атлетико, несмотря на желание футболиста.

Контракт Альвареса действует до 2030 года.

По теме:
Моуриньо попросил Реал подписать чемпиона Англии. Стартовали переговоры
Реал отложил презентацию Моуриньо. Тренер уже обсудил с клубом трансферы
Журналист: Трабзонспор поставил Цыганкову жесткий ультиматум
Барселона трансферы Атлетико Мадрид ПСЖ трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес Реал Мадрид
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
Футбол | 10 июня 2026, 14:41 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У меня вопрос к президенту Реала...»

Легенда «Динамо» не понимает, почему Перес отпустил Карло Анчелотти из Реала

Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»
Футбол | 10 июня 2026, 16:44 0
Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»
Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»

Аль-Хелаифи впечатлен работой тренера

Жирона обманула Виктора Цыганкова
Футбол | 10.06.2026, 12:44
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Футбол | 10.06.2026, 11:09
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Караваев пояснил, почему вернулся в Шахтер, попрощавшись с Динамо
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
09.06.2026, 02:05
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
09.06.2026, 00:05 28
Футбол
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
09.06.2026, 08:13 24
Футбол
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
09.06.2026, 07:59 24
Футбол
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
09.06.2026, 07:12 7
Футбол
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
10.06.2026, 11:12 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем