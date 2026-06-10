Баранов дал совет Кудровке, как закрепиться в УПЛ в следующем сезоне
Экс-тренер команды считает, что руководству клуба необходимо решить ряд вопросов
Бывший главный тренер «Кудровки» Василий Баранов высказался о перспективах команды в следующем сезоне.
В переходных матчах «Кудровка» одолела «Агробизнес» (первый матч 0:0, второй – 2:2 (3:2 пен.) и завоевала право остаться в УПЛ на следующий сезон.
«Команда вполне может оказаться во второй десятке даже без переходных матчей, если удастся решить вопрос с задолженностями и найти возможность качественно усилить состав», – пояснил Баранов.
По мнению тренера, нынешнее положение клуба позволяет руководству привлечь дополнительных спонсоров и улучшить клубную инфраструктуру. Он также обратил внимание на сильных конкурентов, пришедших из Первой лиги.
«Чтобы не выглядеть безнадежным аутсайдером, тренерскому штабу нужно создать конкурентоспособную команду», – резюмировал специалист.
В прошлом сезоне «Кудровка» заняла 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков в 30 матчах.
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