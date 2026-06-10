Лидер Левого Берега оценил шансы команды в УПЛ

Полузащитник «Левого Берега» Сергей Косовский высказался о перспективах команды в УПЛ.

В переходных матчах подопечные Александра Рябоконя обыграли «Александрию», вернувшись в футбольную элиту через год после вылета. Косовский считает, что в этот раз команда сделает соответствующие выводы.

– По силам ли команде играть в Премьер-лиге? – Думаю, что да. Сейчас у нас будет немного времени, чтобы отдохнуть, набраться положительных эмоций, провести время с семьей в отпуске и с новыми силами подойти к старту сезона. Уверен, что тренерский штаб проанализирует наши действия и подскажет, что можно улучшить.

«Левый Берег» был основан в 2017 году, в 2021-м клуб получил профессиональный статус. Впервые команда попала в УПЛ в сезоне-2024/25, однако в итоге заняла в турнирной таблице 14-е место из 16 и вылетела в Первую лигу.