Ирак – Венесуэла – 0:2. Спарринг перед ЧМ-2026. Видео голов и обзор

В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Венесуэлы переиграла команду Ирака (2:0).

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Игра состоялась на SeatGeek Stadium в американском городе Бриджвью (штат Иллинойс).

У победителей голы забили Кристиан Кассерес и Хесус Андрес Рамирес.

🏆 Товарищеские матчи

10 июня 2026. Бриджвью (штат Иллинойс), SeatGeek Stadium

Ирак – Венесуэла – 0:2

Голы: Кристиан Кассерес, 17, Хесус Андрес Рамирес, 46

Видео голов и обзор матча