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Венесуэла
10.06.2026 04:00 – FT 2 : 0
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10 июня 2026, 09:59 | Обновлено 10 июня 2026, 10:00
29
0

Ирак – Венесуэла – 0:2. Спарринг перед ЧМ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

10 июня 2026, 09:59 | Обновлено 10 июня 2026, 10:00
29
0
Ирак – Венесуэла – 0:2. Спарринг перед ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Венесуэлы переиграла команду Ирака (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра состоялась на SeatGeek Stadium в американском городе Бриджвью (штат Иллинойс).

У победителей голы забили Кристиан Кассерес и Хесус Андрес Рамирес.

🏆 Товарищеские матчи

10 июня 2026. Бриджвью (штат Иллинойс), SeatGeek Stadium

Ирак – Венесуэла – 0:2

Голы: Кристиан Кассерес, 17, Хесус Андрес Рамирес, 46

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
Ali Yousif Hashim (Ирак) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Jesus Ramirez (Венесуэла).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кассерес (Венесуэла).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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