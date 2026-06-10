Ирак – Венесуэла – 0:2. Спарринг перед ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча
В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборная Венесуэлы переиграла команду Ирака (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра состоялась на SeatGeek Stadium в американском городе Бриджвью (штат Иллинойс).
У победителей голы забили Кристиан Кассерес и Хесус Андрес Рамирес.
🏆 Товарищеские матчи
10 июня 2026. Бриджвью (штат Иллинойс), SeatGeek Stadium
Ирак – Венесуэла – 0:2
Голы: Кристиан Кассерес, 17, Хесус Андрес Рамирес, 46
Видео голов и обзор матча
События матча
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