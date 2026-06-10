Реал принял решение по Лунину после прихода Моуринью

Мадридский «Реал» принял неожиданное кадровое решение в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации СМИ, голкипер сборной Украины попал в список футболистов, которых клуб готов отпустить в случае поступления соответствующих предложений. Такое решение якобы было принято после кадровых изменений в тренерском штабе и прихода Жозе Моуриньо.

Вместе с Луниным в список игроков, доступных для трансфера, вошли Франко Мастантуоно, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Гонсало Гарсия, Дани Себальос и Федерико Вальверде.