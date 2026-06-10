Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал принял решение по Лунину после прихода Моуринью
Испания
10 июня 2026, 20:46 |
930
0

Реал принял решение по Лунину после прихода Моуринью

Игрока включили в список футболистов, доступных для трансфера

10 июня 2026, 20:46 |
930
0
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуринью
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мадридский «Реал» принял неожиданное кадровое решение в отношении украинского вратаря Андрея Лунина.

По информации СМИ, голкипер сборной Украины попал в список футболистов, которых клуб готов отпустить в случае поступления соответствующих предложений. Такое решение якобы было принято после кадровых изменений в тренерском штабе и прихода Жозе Моуриньо.

Вместе с Луниным в список игроков, доступных для трансфера, вошли Франко Мастантуоно, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Гонсало Гарсия, Дани Себальос и Федерико Вальверде.

По теме:
Приглашает Реал. Важный игрок Манчестер Сити может покинуть клуб
Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной
Проваливший киевский финал ЛЧ вратарь Ливерпуля продлил контракт с Шальке
Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Франко Мастантуоно Марко Асенсио Эдуардо Камавинга Дани Себальос Федерико Вальверде
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Футбол | 10 июня 2026, 11:12 44
Динамо выступило против Шахтера и Полесья
Динамо выступило против Шахтера и Полесья

Киевский клуб выступил против увеличения лимита на легионеров

МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
Футбол | 10 июня 2026, 20:15 0
МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»
МАЛИНОВСКИЙ: «Нам пришлось бежать оттуда... Я хочу перейти к другой теме»

Руслану до сих пор трудно говорить о войне в родной стране

Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Бокс | 10.06.2026, 04:55
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Чисора назвал шесть супертяжеловесов, которые лучше Усика
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Бокс | 10.06.2026, 04:12
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Леннокс Льюис назвал место Усика в списке лучших боксеров в мире
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Волейбол | 10.06.2026, 16:30
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона обманула Виктора Цыганкова
Жирона обманула Виктора Цыганкова
10.06.2026, 12:44 9
Футбол
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
ЗИНЧЕНКО: «Я вляпался по уши, это ошибка. Мне сказали уйти из клуба»
09.06.2026, 08:13 26
Футбол
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне. Что случилось?
09.06.2026, 15:31 31
Теннис
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
«Это настоящая катастрофа». Легендарный боксер рассказал о будущем Усика
09.06.2026, 02:05
Бокс
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
Боксер ответил Усику, который считает, что рефери поступил правильно
09.06.2026, 03:42 5
Бокс
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
Зеленский решил, на что нужно потратить деньги Абрамовича от продажи Челси
10.06.2026, 07:22 7
Футбол
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
09.06.2026, 08:55 16
Футбол
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
Довбик пакует чемоданы. Осталось решить один вопрос
10.06.2026, 08:54 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем