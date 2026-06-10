ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Миная остался без клуба в Азербайджане

Азербайджанский клуб «Зира» объявил об уходе из клуба 30-летнего атакующего полузащитника Анатолия Нуриева.

У футболиста истек срок контракта, который был подписан лишь в начале нынешнего года.

За четыре месяца Нуриев провел за «Зиру» 13 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Ранее Нуриев выступал в Украине, где был звездой в составе «Миная» (82 матча, 37 голов, 4 ассиста), а также играл за «Сталь» (7 матчей, 1 ассист) и «Колос» (16 матчей, 1 гол, 1 ассист).