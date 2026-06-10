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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 07:59 |
1025
0

Коуч Агробизнеса объяснил замену голкипера на серию пенальти с Кудровкой

Александр Чижевский пообщался с журналистами после переходного матча за право играть в УПЛ

10 июня 2026, 07:59 |
1025
0
Коуч Агробизнеса объяснил замену голкипера на серию пенальти с Кудровкой
ФК Агробизнес. Александр Чижевский
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Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский поделился эмоциями после матча своей команды против Кудровки (2:2, серия пенальти: 2:3) в битве за УПЛ.

– Однозначно жаль. Но это футбол, 11-метровые – это лотерея. Но я поблагодарил футболистов за второй тайм, за дополнительные тайма.

Где-то в первом тайме боязнь была, где-то переживания. Во втором тайме перестроили схему, выпустили атакующих футболистов, перехватили инициативу.

Мы пропустили необязательные мячи, но это следствие того, что создала «Кудровка». Ну, ничего страшного, будем двигаться дальше.

– Пидкивку под пенальти вы специально к этому матчу готовили, всегда ли он у вас готовится к серии 11-метровых?

– Я Романа давно знаю, еще по «Карпатам», знаю его возможности при 11-метровых, он много 11-метровых ловил. Потому мы готовили так, чтобы он вышел на 11-метровые.

Где-то оно сработало, но, к сожалению, полевые футболисты… Наверное, психологически они неустойчивые футболисты. Я понимаю, что где-то переживание. В «Кудровке» наверняка более квалифицированные футболисты – и они справились с тем переживанием.

– Какова была ваша установка на овертайм – дожать соперника или все-таки дотянуть до пенальти?

– Нет, однозначно не было никакой установки на сохранение счета. Но «Кудровка» нам где-то также навязывала игру, и наши футболисты немного наелись – видно было уже в дополнительное время.

Не могу ничего сказать, потому что в плане ведения игры команда сегодня выглядела достойно. Я им за это искренне благодарю – за то, что они не сбились на какой-то навал, на сохранение, а пытались играть в комбинационный футбол, – сказал Чижевский.

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Александр Чижевский Агробизнес Кудровка Агробизнес - Кудровка Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу переходные матчи
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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