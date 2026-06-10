ФОТО. Сын Уэйна Руни шокировал фанатов невероятной трансформацией

Сын легендарного нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, Кай Руни, поделился новыми фотографиями в социальных сетях.

16-летний футболист, выступающий за академию манкунианцев, продемонстрировал заметные изменения в своей физической форме после нескольких месяцев работы в тренажерном зале.

На опубликованных кадрах Кай показал рельефные мышцы рук и результаты интенсивных тренировок. Молодой форвард активно работает над возвращением на поле после травмы стопы, из-за которой досрочно завершил прошлый сезон.

В марте Руни сообщил, что из-за повреждения пропустит оставшуюся часть кампании. Тогда он написал в соцсетях: «Разочарован, что выбыл до конца сезона. Вернусь сильнее в следующей предсезонке».

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Несмотря на вынужденную паузу, юный футболист не терял времени зря. Вместо отдыха он сосредоточился на физической подготовке, а новые фото вызвали активное обсуждение среди болельщиков.

В следующем году Кай получит право подписать свой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее он также заключил соглашение с агентством Triple S Sports, которое представляет интересы его отца Уэйна Руни, а также Гарри Магуайра и Джеймса Гарнера.

Сам Кай неоднократно подчеркивал, что хочет построить собственную карьеру, а не жить в тени знаменитого отца.

«Я хочу создать собственное имя, а не быть своим отцом. Я – отдельный человек», – говорил Руни-младший.