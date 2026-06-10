Вратарю сказали, что он может умереть. Шокирующее признание перед ЧМ
43-летний Крейг Гордон рассказал о страшном диагнозе и рисках перед чемпионатом мира
43-летний вратарь сборной Шотландии Крейг Гордон рассказал, что врачи предупреждали его о риске смерти или паралича во время операции на шее.
Опытный голкипер, выступающий за «Хартс», получил серьезную травму шеи в этом сезоне. Из-за проблемы он пропустил несколько месяцев и рисковал не поехать на чемпионат мира 2026 года.
По словам Гордона, во время консультации в Лондоне врач прямо предупредил его о возможных последствиях операции.
«Вы читали информационный лист. Возможен паралич, вы можете умереть», – вспомнил слова медика шотландец.
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Гордон признался, что задумывался не только о футболе, но и о своей будущей жизни и семье.
«Я думал, стоит ли продолжать карьеру или лучше позаботиться о будущем, чтобы быть рядом с детьми и вести активную жизнь», – сказал вратарь.
Несмотря на все трудности, Гордон восстановился и попал в заявку сборной Шотландии на чемпионат мира. Если он сыграет на турнире, то станет вторым самым возрастным футболистом в истории мундиалей после египетского голкипера Эссама Эль-Хадари.
При этом шотландец признал, что после завершения чемпионата мира может серьезно задуматься о завершении профессиональной карьеры.
«Сейчас я просто наслаждаюсь моментом. После турнира возьму паузу и посмотрю, что будет дальше», – заявил Гордон.
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