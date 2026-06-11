Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор

Будущее украинского нападающего Романа Яремчука в «Олимпиакосе» остается неопределенным.

По информации греческих СМИ, главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар готов рассчитывать на украинца в новом сезоне. В то же время для этого Яремчук должен согласиться на роль запасного нападающего и осознавать, что не будет основным выбором в атаке.

Сообщается, что наставник положительно оценивает профессиональные качества 30-летнего футболиста и не возражает против его возвращения после завершения аренды во французском «Лионе».

Действующий контракт украинца с «Олимпиакосом» действует до лета 2028 года, в настоящее время «Лион» пытается оформить подписание контракта с украинцем.