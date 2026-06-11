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  4. Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Греция
11 июня 2026, 07:02 |
1859
3

Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор

«Олимпиакос» рассматривает украинца только в качестве запасного игрока

11 июня 2026, 07:02 |
1859
3 Comments
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук
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Будущее украинского нападающего Романа Яремчука в «Олимпиакосе» остается неопределенным.

По информации греческих СМИ, главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар готов рассчитывать на украинца в новом сезоне. В то же время для этого Яремчук должен согласиться на роль запасного нападающего и осознавать, что не будет основным выбором в атаке.

Сообщается, что наставник положительно оценивает профессиональные качества 30-летнего футболиста и не возражает против его возвращения после завершения аренды во французском «Лионе».

Действующий контракт украинца с «Олимпиакосом» действует до лета 2028 года, в настоящее время «Лион» пытается оформить подписание контракта с украинцем.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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А можна в аренду назад в Ліон
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Звичайно Ліон.
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+1
максимально его не уважают и не ценят в Олимпиакосе. и отпускать не хотят,бабок им подавай,и играть не собираются давать
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