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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 22:29 | Обновлено 09 июня 2026, 22:30
802
0

В Казахстане отреагировали на интерес к защитнику Полесья

«Актобе» прокомментировал интерес к Даниилу Бескоровайному

09 июня 2026, 22:29 | Обновлено 09 июня 2026, 22:30
802
0
В Казахстане отреагировали на интерес к защитнику Полесья
Instagram. Даниил Бескоровайный
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Футбольный клуб «Актобе» из Казахстана опубликовал официальное заявление по поводу последних трансферных слухов.

«Некоторые СМИ сообщили, что футбольный клуб «Актобе» возвращает гаитянского игрока Хайро Жана и пополняет свои ряды украинским защитником Даниилом Бескоровайным.

Футбольный клуб «Актобе» официально заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. В настоящее время «Актобе» не ведет переговоры с вышеупомянутыми игроками», – гласит заявление «Актобе».

Чемпион мира среди команд до 20 лет Даниил Бескоровайный два года назад подписал контракт с «Полесьем», но сразу порвал крестообразные связки на тренировке. В прошлом сезоне он провел 9 матчей за команду из Житомира и зимой был отдан в аренду в «Сумгаит» из Азербайджана. Трансферная стоимость защитника оценивается в 600 тысяч евро.

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Актобе Даниил Бескоровайный Полесье Житомир Сумгаит трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Instagram
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