В Казахстане отреагировали на интерес к защитнику Полесья

Футбольный клуб «Актобе» из Казахстана опубликовал официальное заявление по поводу последних трансферных слухов.

«Некоторые СМИ сообщили, что футбольный клуб «Актобе» возвращает гаитянского игрока Хайро Жана и пополняет свои ряды украинским защитником Даниилом Бескоровайным.

Футбольный клуб «Актобе» официально заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. В настоящее время «Актобе» не ведет переговоры с вышеупомянутыми игроками», – гласит заявление «Актобе».

Чемпион мира среди команд до 20 лет Даниил Бескоровайный два года назад подписал контракт с «Полесьем», но сразу порвал крестообразные связки на тренировке. В прошлом сезоне он провел 9 матчей за команду из Житомира и зимой был отдан в аренду в «Сумгаит» из Азербайджана. Трансферная стоимость защитника оценивается в 600 тысяч евро.