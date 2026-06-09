В Казахстане отреагировали на интерес к защитнику Полесья
«Актобе» прокомментировал интерес к Даниилу Бескоровайному
Футбольный клуб «Актобе» из Казахстана опубликовал официальное заявление по поводу последних трансферных слухов.
«Некоторые СМИ сообщили, что футбольный клуб «Актобе» возвращает гаитянского игрока Хайро Жана и пополняет свои ряды украинским защитником Даниилом Бескоровайным.
Футбольный клуб «Актобе» официально заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. В настоящее время «Актобе» не ведет переговоры с вышеупомянутыми игроками», – гласит заявление «Актобе».
Чемпион мира среди команд до 20 лет Даниил Бескоровайный два года назад подписал контракт с «Полесьем», но сразу порвал крестообразные связки на тренировке. В прошлом сезоне он провел 9 матчей за команду из Житомира и зимой был отдан в аренду в «Сумгаит» из Азербайджана. Трансферная стоимость защитника оценивается в 600 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Виктора теперь претендует «Олимпиакос»
Киевская команда пригласит Герича на сборы