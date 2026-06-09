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  4. Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала
Испания
09 июня 2026, 21:57 |
77
0

Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала

Вспомним топ-10 самых дорогих переходов игроков в королевский клуб

09 июня 2026, 21:57 |
77
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Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Мадридский Атлетико резко ответил Реалу на его попытку совершить переход Хулиана Альвареса.

«Сливочные» предлагали Атлетико сумму, за которую еще никогда не покупали футболистов, а именно 150 млн евро.

Напомним, что рекордным приобретением в истории мадридского Реала является Джуд Беллингем, за которого в сезоне 2023/24 было заплачено Боруссии из Дортмунда 127 млн ​​евро.

Упомянем топ-10 самых дорогих приобретений в истории королевского клуба.

Самые дорогие приобретения Реала в истории

  • 127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд, 2023/24)
  • 120.8 млн евро – Эден Азар (из Челси, 2019/20)
  • 101 млн евро – Гарет Бэйл (из Тоттенхэм Хотспур, 2013/14)
  • 94 млн евро – Криштиану Роналду (из Манчестер Юнайтед, 2009/10)
  • 80 млн евро – Орельен Чуамэни (из Монако, 2022/23)
  • 77.5 млн евро – Зинедин Зидан (из Ювентуса, 2001/02)
  • 75 млн евро – Хамес Родригес (из Монако, 2014/15)
  • 67 млн ​​евро – Кака (из Милана, 2009/10)
  • 63 млн евро – Лука Йович (из Айнтрахта, 2019/20)
  • 62.5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута, 2025/26)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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