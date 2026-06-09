Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала

Мадридский Атлетико резко ответил Реалу на его попытку совершить переход Хулиана Альвареса.

«Сливочные» предлагали Атлетико сумму, за которую еще никогда не покупали футболистов, а именно 150 млн евро.

Напомним, что рекордным приобретением в истории мадридского Реала является Джуд Беллингем, за которого в сезоне 2023/24 было заплачено Боруссии из Дортмунда 127 млн ​​евро.

Упомянем топ-10 самых дорогих приобретений в истории королевского клуба.

Самые дорогие приобретения Реала в истории

127 млн ​​евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд, 2023/24)

120.8 млн евро – Эден Азар (из Челси, 2019/20)

101 млн евро – Гарет Бэйл (из Тоттенхэм Хотспур, 2013/14)

94 млн евро – Криштиану Роналду (из Манчестер Юнайтед, 2009/10)

80 млн евро – Орельен Чуамэни (из Монако, 2022/23)

77.5 млн евро – Зинедин Зидан (из Ювентуса, 2001/02)

75 млн евро – Хамес Родригес (из Монако, 2014/15)

67 млн ​​евро – Кака (из Милана, 2009/10)

63 млн евро – Лука Йович (из Айнтрахта, 2019/20)

62.5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута, 2025/26)