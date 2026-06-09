Альвареса не продают. Беллингем остается самым дорогим приобретением Реала
Вспомним топ-10 самых дорогих переходов игроков в королевский клуб
Мадридский Атлетико резко ответил Реалу на его попытку совершить переход Хулиана Альвареса.
«Сливочные» предлагали Атлетико сумму, за которую еще никогда не покупали футболистов, а именно 150 млн евро.
Напомним, что рекордным приобретением в истории мадридского Реала является Джуд Беллингем, за которого в сезоне 2023/24 было заплачено Боруссии из Дортмунда 127 млн евро.
Упомянем топ-10 самых дорогих приобретений в истории королевского клуба.
Самые дорогие приобретения Реала в истории
- 127 млн евро – Джуд Беллингем (из Боруссии Дортмунд, 2023/24)
- 120.8 млн евро – Эден Азар (из Челси, 2019/20)
- 101 млн евро – Гарет Бэйл (из Тоттенхэм Хотспур, 2013/14)
- 94 млн евро – Криштиану Роналду (из Манчестер Юнайтед, 2009/10)
- 80 млн евро – Орельен Чуамэни (из Монако, 2022/23)
- 77.5 млн евро – Зинедин Зидан (из Ювентуса, 2001/02)
- 75 млн евро – Хамес Родригес (из Монако, 2014/15)
- 67 млн евро – Кака (из Милана, 2009/10)
- 63 млн евро – Лука Йович (из Айнтрахта, 2019/20)
- 62.5 млн евро – Дин Хейсен (из Борнмута, 2025/26)
🔝Real Madrid's rejected bid for Julian Alvarez exceeded their current record transfer fee— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 9, 2026
That remains Jude Bellingham's €127m move from Borussia Dortmund in 2023 🏴 pic.twitter.com/WXPKE8zwx4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дюк Маккензи считает, что у Александра остался один бой
Защитника предложили «Ливерпулю»