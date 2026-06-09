Агент: «Бленуце уйдет только в очень амбициозный проект»

Агент Ионуц Станчу поведал о положении дел с поиском новой команды для форварда «Динамо» Владислава Бленуце.

«На данный момент Владислав всё ещё является игроком киевского «Динамо». Им интересуются несколько клубов, и в последние месяцы поступали предложения, большинство из которых из-за рубежа.

Влад находится в очень хорошей физической форме и готов к следующему этапу своей карьеры. Хотя с точки зрения статистики у него был менее продуктивный сезон, отношения между ним и «Динамо» очень хорошие, нет никакой напряженности.

В ближайшее время мы вместе проанализируем все доступные варианты и примем наилучшее решение для его будущего», – сказал Ионуц Станчу.

«Я не могу полностью исключить возвращение в Румынию, но это может рассматриваться только в рамках очень амбициозного проекта, который сможет обеспечить ему необходимые условия для продолжения развития на самом высоком уровне. В данный момент мы сосредоточены исключительно на выборе подходящего проекта и уверены, что следующий шаг в карьере Влада будет важным», – добавил агент.

Дебютный сезон Бленуце в «Динамо» получился неудачным. В весенней части он почти не играл.