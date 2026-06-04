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  4. Агент подтвердил. Зарплата Бленуце в Динамо выросла
Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 19:50 |
2250
4

Агент подтвердил. Зарплата Бленуце в Динамо выросла

Владислав Бленуце не уйдет из «Динамо», так как его зарплату никто не потянет

04 июня 2026, 19:50 |
2250
4 Comments
Агент подтвердил. Зарплата Бленуце в Динамо выросла
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце
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Форвард Владислав Бленуце пополнил состав киевского «Динамо» в конце прошлого летнего трансферного окна и стал грандиозным провалом.

«Сейчас он принадлежит киевскому «Динамо», трансферных предложений нет, – заявил агент игрока Аркадий Запорожану. – Это нормально, что их нет, если он сыграл всего шесть минут за последние полгода. Вот и все, ничего нового. Да, клуб хочет продать его. У меня нет предложений из Румынии. У него определенная зарплата в киевском «Динамо», с 1 июня она станет еще выше, и никто в Румынии не сможет ему ее предложить.

Инициатива должна исходить от самого футболиста, от его желания отказаться от финансовых требований и от желания играть. На данный момент у меня не было таких обсуждений с Владом», – сказал Аркадий Запорожану.

В Киеве румын провел 11 матчей, в основном выходя на замену. Контракт Бленуце с «Динамо» рассчитан до 2030 года.

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Владислав Бленуце Динамо Киев Аркадий Запорожану чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Sport.ro
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Комментарии 4
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Нормально так влаштувався до 2030 року
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+7
Да... Динамо и трансферы это ввещи несовместимые.Удачные трансферы по пальцам пересчитать можно
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0
Там путєн доплачує?
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-4
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