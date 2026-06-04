Агент подтвердил. Зарплата Бленуце в Динамо выросла

Форвард Владислав Бленуце пополнил состав киевского «Динамо» в конце прошлого летнего трансферного окна и стал грандиозным провалом.

«Сейчас он принадлежит киевскому «Динамо», трансферных предложений нет, – заявил агент игрока Аркадий Запорожану. – Это нормально, что их нет, если он сыграл всего шесть минут за последние полгода. Вот и все, ничего нового. Да, клуб хочет продать его. У меня нет предложений из Румынии. У него определенная зарплата в киевском «Динамо», с 1 июня она станет еще выше, и никто в Румынии не сможет ему ее предложить.

Инициатива должна исходить от самого футболиста, от его желания отказаться от финансовых требований и от желания играть. На данный момент у меня не было таких обсуждений с Владом», – сказал Аркадий Запорожану.

В Киеве румын провел 11 матчей, в основном выходя на замену. Контракт Бленуце с «Динамо» рассчитан до 2030 года.