Тренер Левого Берега: «Да, подсели. Чисто психологический момент»
Александр Рябоконь оценил игру за выход в УПЛ
Главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь дал комментарий после выхода команды в УПЛ.
– Матч победный, это главное. Чисто в игровом плане могли быть проблемы больше, чем в первом матче, но самое главное результат.
– Во втором тайме команда сильно подсела. Вышел бразильский новичок команды, но скорости в игре он не прибавил.
– Да, скорость в основном была с флангов. Я думаю, это чисто психологический момент, хотели сохранить счет.
– Давно вас не видела Премьер-лига. Скучали?
– Особо некогда было скучать. Действительно, с началом войны закончилась Премьер-лига, но все возвращается, я очень доволен.
– С переходом команды в высший дивизион рассчитываете на усиление?
– Наверное, будет, но пока ничего не планировали, потому что все решалось сегодня. Отдохнем пару дней и будем думать.
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