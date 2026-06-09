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  4. Тренер Левого Берега: «Да, подсели. Чисто психологический момент»
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 22:11 |
534
0

Тренер Левого Берега: «Да, подсели. Чисто психологический момент»

Александр Рябоконь оценил игру за выход в УПЛ

09 июня 2026, 22:11 |
534
0
Тренер Левого Берега: «Да, подсели. Чисто психологический момент»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь
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Главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь дал комментарий после выхода команды в УПЛ.

– Матч победный, это главное. Чисто в игровом плане могли быть проблемы больше, чем в первом матче, но самое главное результат.

– Во втором тайме команда сильно подсела. Вышел бразильский новичок команды, но скорости в игре он не прибавил.

– Да, скорость в основном была с флангов. Я думаю, это чисто психологический момент, хотели сохранить счет.

– Давно вас не видела Премьер-лига. Скучали?

– Особо некогда было скучать. Действительно, с началом войны закончилась Премьер-лига, но все возвращается, я очень доволен.

– С переходом команды в высший дивизион рассчитываете на усиление?

– Наверное, будет, но пока ничего не планировали, потому что все решалось сегодня. Отдохнем пару дней и будем думать.

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Александр Рябоконь чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия
Руслан Полищук Источник
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