Тренер Левого Берега: «Да, подсели. Чисто психологический момент»

Главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь дал комментарий после выхода команды в УПЛ.

– Матч победный, это главное. Чисто в игровом плане могли быть проблемы больше, чем в первом матче, но самое главное результат.

– Во втором тайме команда сильно подсела. Вышел бразильский новичок команды, но скорости в игре он не прибавил.

– Да, скорость в основном была с флангов. Я думаю, это чисто психологический момент, хотели сохранить счет.

– Давно вас не видела Премьер-лига. Скучали?

– Особо некогда было скучать. Действительно, с началом войны закончилась Премьер-лига, но все возвращается, я очень доволен.

– С переходом команды в высший дивизион рассчитываете на усиление?

– Наверное, будет, но пока ничего не планировали, потому что все решалось сегодня. Отдохнем пару дней и будем думать.