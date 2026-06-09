ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта осталась без тренера
Раффаэле Палладино покинул клуб из Бергамо
Бергамаская «Аталанта» официально объявила об отставке итальянского главного тренера первой команды клуба Раффаэле Палладино.
Отмечается, что вместе со специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб.
Раффаэле Палладино возглавил «Аталанту» 11 ноября 2025 года. Под его руководством клуб финишировал на 7-м месте в турнирной таблице Серии А сезона 2025/26, набрав 59 очков в 38 матчах чемпионата Италии, и завоевал место в следующем розыгрыше Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что «Аталанту» возглавит Маурицио Сарри.
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