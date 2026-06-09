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Италия
09 июня 2026, 19:59 | Обновлено 09 июня 2026, 20:03
373
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта осталась без тренера

Раффаэле Палладино покинул клуб из Бергамо

09 июня 2026, 19:59 | Обновлено 09 июня 2026, 20:03
373
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта осталась без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бергамаская «Аталанта» официально объявила об отставке итальянского главного тренера первой команды клуба Раффаэле Палладино.

Отмечается, что вместе со специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб.

Раффаэле Палладино возглавил «Аталанту» 11 ноября 2025 года. Под его руководством клуб финишировал на 7-м месте в турнирной таблице Серии А сезона 2025/26, набрав 59 очков в 38 матчах чемпионата Италии, и завоевал место в следующем розыгрыше Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Аталанту» возглавит Маурицио Сарри.

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Раффаэле Палладино Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу отставка
Дмитрий Вус Источник: ФК Аталанта Бергамо
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