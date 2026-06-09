ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта осталась без тренера

Бергамаская «Аталанта» официально объявила об отставке итальянского главного тренера первой команды клуба Раффаэле Палладино.

Отмечается, что вместе со специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб.

Раффаэле Палладино возглавил «Аталанту» 11 ноября 2025 года. Под его руководством клуб финишировал на 7-м месте в турнирной таблице Серии А сезона 2025/26, набрав 59 очков в 38 матчах чемпионата Италии, и завоевал место в следующем розыгрыше Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что «Аталанту» возглавит Маурицио Сарри.