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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 19:44 |
646
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Металлист 1925 планирует попрощаться с хавбеком. Игрок ищет новый клуб

Иван Литвиненко близок к тому, чтобы покинуть харьковский клуб

09 июня 2026, 19:44 |
646
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Металлист 1925 планирует попрощаться с хавбеком. Игрок ищет новый клуб
Металлист 1925. Иван Литвиненко
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Украинский полузащитник Иван Литвиненко может покинуть «Металлист 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, в харьковском клубе планируют попрощаться с 27-летним футболистом, контракт с которым подходит к концу летом 2027 года. Футболист уже начал искать себе новый клуб.

В текущем сезоне на счету Ивана Литвиненко 24 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» предложил три миллиона евро за полузащитника.

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Иван Литвиненко Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
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