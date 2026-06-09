Металлист 1925 планирует попрощаться с хавбеком. Игрок ищет новый клуб

Украинский полузащитник Иван Литвиненко может покинуть «Металлист 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, в харьковском клубе планируют попрощаться с 27-летним футболистом, контракт с которым подходит к концу летом 2027 года. Футболист уже начал искать себе новый клуб.

В текущем сезоне на счету Ивана Литвиненко 24 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» предложил три миллиона евро за полузащитника.