Хорватия – лидер на ЧМ по суммарному количеству матчей игроков за сборную

Игроки сборной Хорватии, заявленные на ЧМ-2026, согласно данным Transfermarkt, суммарно сыграли за главную команду страны 2479 матчей.

Это самый высокий показатель среди всех участников мундиаля.

На втором месте в данном рейтинге находится сборная Аргентины (2359), на третьем – Португалия (2317).

Наименьшим количеством матчей за сборную отмечались ЮАР (473), Швеция (518), а также Босния и Герцеговина (591).

Если учитывать только матчи на чемпионатах мира, то тут уже лидирует Аргентина (122). Хорваты сыграли 98 поединков (2-е место), французы – 82 (3-е место).

Сборные, которые будут играть на чемпионате мира, с наибольшим суммарным количеством сыгранных матчей за них игроками, заявленными на мундиаль (на 9 июня)

2479 – Хорватия

2359 – Аргентина

2317 – Португалия

2308 – Мексика

2234 – Бельгия

2207 – Иран

2087 – Швейцария

1686 – Уругвай

1652 – Южная Корея

1543 – Бразилия

1533 – Панама

1478 – Германия

1458 – Колумбия

1445 – Катар

1363 – Япония

1352 – Англия

1328 – Австралия

1277 – Сенегал

1105 – Марокко

1099 – Саудовская Аравия

1005 – Узбекистан

1002 – Франция

995 – Австрия

973 – Турция

972 – Шотландия

970 – Нидерланды

962 – США

957 – Канада

883 – Иордания

877 – Эквадор

845 – Новая Зеландия

822 – Египет

801 – Норвегия

788 – Кабо-Верде

786 – Ирак

768 – ДР Конго

744 – Алжир

743 – Испания

723 – Чехия

716 – Тунис

689 – Парагвай

686 – Кот-д'Ивуар

679 – Гана

627 – Гаити

604 – Кюрасао

591 – Босния и Герцеговина

518 – Швеция

473 – ЮАР

Если учитывать только матчи на чемпионатах мира:

122 – Аргентина

98 – Хорватия

82 – Франция

81 – Португалия

78 – Бельгия

72 – Швейцария

71 – Англия

66 – Бразилия

63 – Уругвай

56 – Иран

50 – Сенегал

50 – Марокко

49 – Нидерланды

49 – Япония

49 – Южная Корея

47 – Австралия

46 – Колумбия

45 – Германия

43 – Мексика

42 – США

33 – Эквадор

32 – Испания

32 – Катар

29 – Саудовская Аравия

27 – Канада

26 – Гана

22 – Тунис

17 – Панама

7 – Алжир

7 – Египет

6 – Новая Зеландия

5 – Босния и Герцеговина

4 – Швеция

0 – остальные сборные