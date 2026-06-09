Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия – лидер на ЧМ по суммарному количеству матчей игроков за сборную
Чемпионат мира
09 июня 2026, 19:27 | Обновлено 09 июня 2026, 19:28
78
0

Хорватия – лидер на ЧМ по суммарному количеству матчей игроков за сборную

Аргентина лидирует по суммарному количеству матчей игроками на чемпионатах мира

09 июня 2026, 19:27 | Обновлено 09 июня 2026, 19:28
78
0
Хорватия – лидер на ЧМ по суммарному количеству матчей игроков за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Игроки сборной Хорватии, заявленные на ЧМ-2026, согласно данным Transfermarkt, суммарно сыграли за главную команду страны 2479 матчей.

Это самый высокий показатель среди всех участников мундиаля.

На втором месте в данном рейтинге находится сборная Аргентины (2359), на третьем – Португалия (2317).

Наименьшим количеством матчей за сборную отмечались ЮАР (473), Швеция (518), а также Босния и Герцеговина (591).

Если учитывать только матчи на чемпионатах мира, то тут уже лидирует Аргентина (122). Хорваты сыграли 98 поединков (2-е место), французы – 82 (3-е место).

Сборные, которые будут играть на чемпионате мира, с наибольшим суммарным количеством сыгранных матчей за них игроками, заявленными на мундиаль (на 9 июня)

  • 2479 – Хорватия
  • 2359 – Аргентина
  • 2317 – Португалия
  • 2308 – Мексика
  • 2234 – Бельгия
  • 2207 – Иран
  • 2087 – Швейцария
  • 1686 – Уругвай
  • 1652 – Южная Корея
  • 1543 – Бразилия
  • 1533 – Панама
  • 1478 – Германия
  • 1458 – Колумбия
  • 1445 – Катар
  • 1363 – Япония
  • 1352 – Англия
  • 1328 – Австралия
  • 1277 – Сенегал
  • 1105 – Марокко
  • 1099 – Саудовская Аравия
  • 1005 – Узбекистан
  • 1002 – Франция
  • 995 – Австрия
  • 973 – Турция
  • 972 – Шотландия
  • 970 – Нидерланды
  • 962 – США
  • 957 – Канада
  • 883 – Иордания
  • 877 – Эквадор
  • 845 – Новая Зеландия
  • 822 – Египет
  • 801 – Норвегия
  • 788 – Кабо-Верде
  • 786 – Ирак
  • 768 – ДР Конго
  • 744 – Алжир
  • 743 – Испания
  • 723 – Чехия
  • 716 – Тунис
  • 689 – Парагвай
  • 686 – Кот-д'Ивуар
  • 679 – Гана
  • 627 – Гаити
  • 604 – Кюрасао
  • 591 – Босния и Герцеговина
  • 518 – Швеция
  • 473 – ЮАР

Если учитывать только матчи на чемпионатах мира:

  • 122 – Аргентина
  • 98 – Хорватия
  • 82 – Франция
  • 81 – Португалия
  • 78 – Бельгия
  • 72 – Швейцария
  • 71 – Англия
  • 66 – Бразилия
  • 63 – Уругвай
  • 56 – Иран
  • 50 – Сенегал
  • 50 – Марокко
  • 49 – Нидерланды
  • 49 – Япония
  • 49 – Южная Корея
  • 47 – Австралия
  • 46 – Колумбия
  • 45 – Германия
  • 43 – Мексика
  • 42 – США
  • 33 – Эквадор
  • 32 – Испания
  • 32 – Катар
  • 29 – Саудовская Аравия
  • 27 – Канада
  • 26 – Гана
  • 22 – Тунис
  • 17 – Панама
  • 7 – Алжир
  • 7 – Египет
  • 6 – Новая Зеландия
  • 5 – Босния и Герцеговина
  • 4 – Швеция
  • 0 – остальные сборные
По теме:
Лучший арбитр Африки прокомментировал запрет США на въезд
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Хотел бы сказать «за Украину»
Грозный назвал Мбаппе проблемой для сборной Франции
ЧМ-2026 по футболу статистика чемпионат мира по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Аргентины по футболу Transfermarkt сборная Португалии по футболу сборная Франции по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Футбол | 09 июня 2026, 07:12 5
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной

Футболист сообщил, что с ним всё в порядке

Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Футбол | 09 июня 2026, 08:39 9
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб
Довбик получил роскошный вариант трансфера в культовый клуб

Артем может перейти в «Милан», им также интересуются «Трабзонспор» и «Фиорентина»​

Венгрия – Казахстан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 09.06.2026, 18:44
Венгрия – Казахстан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Венгрия – Казахстан. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Теннис | 09.06.2026, 14:11
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 18
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 5
Футбол
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 2
Бокс
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
07.06.2026, 21:01 4
Футбол
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем