Хорватия – лидер на ЧМ по суммарному количеству матчей игроков за сборную
Аргентина лидирует по суммарному количеству матчей игроками на чемпионатах мира
Игроки сборной Хорватии, заявленные на ЧМ-2026, согласно данным Transfermarkt, суммарно сыграли за главную команду страны 2479 матчей.
Это самый высокий показатель среди всех участников мундиаля.
На втором месте в данном рейтинге находится сборная Аргентины (2359), на третьем – Португалия (2317).
Наименьшим количеством матчей за сборную отмечались ЮАР (473), Швеция (518), а также Босния и Герцеговина (591).
Если учитывать только матчи на чемпионатах мира, то тут уже лидирует Аргентина (122). Хорваты сыграли 98 поединков (2-е место), французы – 82 (3-е место).
Сборные, которые будут играть на чемпионате мира, с наибольшим суммарным количеством сыгранных матчей за них игроками, заявленными на мундиаль (на 9 июня)
- 2479 – Хорватия
- 2359 – Аргентина
- 2317 – Португалия
- 2308 – Мексика
- 2234 – Бельгия
- 2207 – Иран
- 2087 – Швейцария
- 1686 – Уругвай
- 1652 – Южная Корея
- 1543 – Бразилия
- 1533 – Панама
- 1478 – Германия
- 1458 – Колумбия
- 1445 – Катар
- 1363 – Япония
- 1352 – Англия
- 1328 – Австралия
- 1277 – Сенегал
- 1105 – Марокко
- 1099 – Саудовская Аравия
- 1005 – Узбекистан
- 1002 – Франция
- 995 – Австрия
- 973 – Турция
- 972 – Шотландия
- 970 – Нидерланды
- 962 – США
- 957 – Канада
- 883 – Иордания
- 877 – Эквадор
- 845 – Новая Зеландия
- 822 – Египет
- 801 – Норвегия
- 788 – Кабо-Верде
- 786 – Ирак
- 768 – ДР Конго
- 744 – Алжир
- 743 – Испания
- 723 – Чехия
- 716 – Тунис
- 689 – Парагвай
- 686 – Кот-д'Ивуар
- 679 – Гана
- 627 – Гаити
- 604 – Кюрасао
- 591 – Босния и Герцеговина
- 518 – Швеция
- 473 – ЮАР
Если учитывать только матчи на чемпионатах мира:
- 122 – Аргентина
- 98 – Хорватия
- 82 – Франция
- 81 – Португалия
- 78 – Бельгия
- 72 – Швейцария
- 71 – Англия
- 66 – Бразилия
- 63 – Уругвай
- 56 – Иран
- 50 – Сенегал
- 50 – Марокко
- 49 – Нидерланды
- 49 – Япония
- 49 – Южная Корея
- 47 – Австралия
- 46 – Колумбия
- 45 – Германия
- 43 – Мексика
- 42 – США
- 33 – Эквадор
- 32 – Испания
- 32 – Катар
- 29 – Саудовская Аравия
- 27 – Канада
- 26 – Гана
- 22 – Тунис
- 17 – Панама
- 7 – Алжир
- 7 – Египет
- 6 – Новая Зеландия
- 5 – Босния и Герцеговина
- 4 – Швеция
- 0 – остальные сборные
The band are back together for Croatia this summer🎸🇭🇷 pic.twitter.com/AEfreTcZXN— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 9, 2026
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