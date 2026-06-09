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  4. В УПЛ взяли слово после возвращения Левого Берега
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:13 |
907
0

В УПЛ взяли слово после возвращения Левого Берега

Киевский клуб повысился из Первой лиги

09 июня 2026, 18:13 |
907
0
В УПЛ взяли слово после возвращения Левого Берега
УПЛ
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Пресс-служба Украинской Премьер-лиги прокомментировала возвращение в элитный дивизион киевского ФК «Левый Берег»:

«По итогам матчей плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27 победу одержал ФК «Левый Берег». В первой встрече на поле ФК «Александрия» была зафиксирована ничья 1:1, а на своем поле «Левый берег» одержал победу – 1:0.

Столичная команда получает право вернуться в элитный дивизион чемпионата Украины после одного сезона в Первой лиге.

Это важное достижение стало возможным благодаря упорной работе всего клуба – футболистов, тренерского штаба, руководства и персонала. Характер, стабильность и вера в собственные силы позволяют достигать поставленных целей даже в непростых условиях.

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет ФК «Левый Берег» с получением права выступать в УПЛ в сезоне 2026/27!

Желаем ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Александрия
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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