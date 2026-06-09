В УПЛ взяли слово после возвращения Левого Берега

Пресс-служба Украинской Премьер-лиги прокомментировала возвращение в элитный дивизион киевского ФК «Левый Берег»:

«По итогам матчей плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне 2026/27 победу одержал ФК «Левый Берег». В первой встрече на поле ФК «Александрия» была зафиксирована ничья 1:1, а на своем поле «Левый берег» одержал победу – 1:0.

Столичная команда получает право вернуться в элитный дивизион чемпионата Украины после одного сезона в Первой лиге.

Это важное достижение стало возможным благодаря упорной работе всего клуба – футболистов, тренерского штаба, руководства и персонала. Характер, стабильность и вера в собственные силы позволяют достигать поставленных целей даже в непростых условиях.

Украинская Премьер-Лига искренне поздравляет ФК «Левый Берег» с получением права выступать в УПЛ в сезоне 2026/27!

Желаем ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами».