ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне кажется, это был хороший стартовый матч на этом покрытии»
Флеш-интервью Даяны после победы над Бейлек в 1/16 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв представительницу Чехии, шестую сеяною Сару Бейлек (WTA 46).
Даяна провела флеш-интервью после победы над Бейлек:
«Все было хорошо. Я соскучилась по игре на траве, и, мне кажется, это был хороший стартовый матч на этом покрытии. Так что я действительно получила удовольствие.
Здесь отличный корт и прекрасный турнир, мне очень приятно находиться и играть здесь.
Если честно, среди второго сета мне показалось, что сейчас снова начнется дождь. Но когда я увидела солнце, подумала: «Что ж, отлично».
Погода здесь очень непредсказуема. Бываают паузы из-за дождя.
Я закончила разминку примерно в 10:15. Очень быстро пошла переодеваться, и когда уже была в раздевалке, даже не знала, что начался такой сильный ливень. Когда увидела дождь, подумала: «Ладно, пойду возьму матча-латте» (смеется). Здесь его готовят просто отлично. Я пошла за напитком, вернулась, немного перекусила, а потом снова вернулась на разминку».
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