ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне кажется, это был хороший стартовый матч на этом покрытии»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв представительницу Чехии, шестую сеяною Сару Бейлек (WTA 46).

Даяна провела флеш-интервью после победы над Бейлек:

«Все было хорошо. Я соскучилась по игре на траве, и, мне кажется, это был хороший стартовый матч на этом покрытии. Так что я действительно получила удовольствие.

Здесь отличный корт и прекрасный турнир, мне очень приятно находиться и играть здесь.

Если честно, среди второго сета мне показалось, что сейчас снова начнется дождь. Но когда я увидела солнце, подумала: «Что ж, отлично».

Погода здесь очень непредсказуема. Бываают паузы из-за дождя.

Я закончила разминку примерно в 10:15. Очень быстро пошла переодеваться, и когда уже была в раздевалке, даже не знала, что начался такой сильный ливень. Когда увидела дождь, подумала: «Ладно, пойду возьму матча-латте» (смеется). Здесь его готовят просто отлично. Я пошла за напитком, вернулась, немного перекусила, а потом снова вернулась на разминку».