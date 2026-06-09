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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:00 | Обновлено 09 июня 2026, 18:07
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Где смотреть онлайн переходной матч Агробизнес – Кудровка

9 июня в 18:00 состоится ответный матч плей-офф за путевку в УПЛ

09 июня 2026, 18:00 | Обновлено 09 июня 2026, 18:07
1001
0
Где смотреть онлайн переходной матч Агробизнес – Кудровка
ФК Кудровка
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9 июня в 18:00 состоится ответный матч плей-офф за путевку право выступать в Украинской Премьер-лиге.

Команды Агробизнес и Кудровка сыграют на стадионе Романа Шухевича в Тернополе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча, в которой Кудровка была хозяином поля, завершилась без забитых мячей (0:0).

В другом переходном матче Левый Берег переиграл Александрию (1:1, 1:0) и получил путевку в плей-офф.

Где смотреть онлайн переходной матч Агробизнес – Кудровка

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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