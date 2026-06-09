Где смотреть онлайн переходной матч Агробизнес – Кудровка
9 июня в 18:00 состоится ответный матч плей-офф за путевку в УПЛ
9 июня в 18:00 состоится ответный матч плей-офф за путевку право выступать в Украинской Премьер-лиге.
Команды Агробизнес и Кудровка сыграют на стадионе Романа Шухевича в Тернополе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча, в которой Кудровка была хозяином поля, завершилась без забитых мячей (0:0).
В другом переходном матче Левый Берег переиграл Александрию (1:1, 1:0) и получил путевку в плей-офф.
Где смотреть онлайн переходной матч Агробизнес – Кудровка
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ
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