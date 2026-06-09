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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 18:11 | Обновлено 09 июня 2026, 18:32
1215
0

Впервые в истории. Вице-чемпион УПЛ вылетел на следующий сезон

Александрия не удержалась в элите с двух попыток

09 июня 2026, 18:11 | Обновлено 09 июня 2026, 18:32
1215
0
Впервые в истории. Вице-чемпион УПЛ вылетел на следующий сезон
ФК Александрия
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По итогам переходных матчей Александрия проиграла Левому Берегу (1:1, 0:1) и вылетела в Первую лигу.

Впервые в истории чемпионата Украины вице-чемпион страны в следующем чемпионате вылетает из элиты.

При этом у Александрии было два шанса удержаться: сперва команда заняла 15-е место и оказалась в зоне прямого вылета, но затем Рух снялся с чемпионата и дал команде Владимира Шарана еще одну возможность.

Команда этой опций воспользоваться не сумела.

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Александрия Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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