Впервые в истории. Вице-чемпион УПЛ вылетел на следующий сезон

По итогам переходных матчей Александрия проиграла Левому Берегу (1:1, 0:1) и вылетела в Первую лигу.

Впервые в истории чемпионата Украины вице-чемпион страны в следующем чемпионате вылетает из элиты.

При этом у Александрии было два шанса удержаться: сперва команда заняла 15-е место и оказалась в зоне прямого вылета, но затем Рух снялся с чемпионата и дал команде Владимира Шарана еще одну возможность.

Команда этой опций воспользоваться не сумела.