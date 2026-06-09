ФОТО. Мудрик выбрал страну, где готовится к возвращению в футбол

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал в Instagram-stories фото со своей индивидуальной тренировки.

25-летний футболист в настоящее время индивидуально тренируется с тренером coachharryking, который сотрудничает с популярной платформой футбольных тренеров для индивидуальных занятий footballkingscoaching.

Судя по публикации, можно сделать вывод, что в настоящее время игрок находится в Австрии.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.

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