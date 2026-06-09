Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мудрик выбрал страну, где готовится к возвращению в футбол
Англия
09 июня 2026, 17:29 |
337
0

ФОТО. Мудрик выбрал страну, где готовится к возвращению в футбол

Вингер Челси индивидуально тренируется в Австрии

09 июня 2026, 17:29 |
337
0
ФОТО. Мудрик выбрал страну, где готовится к возвращению в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик опубликовал в Instagram-stories фото со своей индивидуальной тренировки.

25-летний футболист в настоящее время индивидуально тренируется с тренером coachharryking, который сотрудничает с популярной платформой футбольных тренеров для индивидуальных занятий footballkingscoaching.

Судя по публикации, можно сделать вывод, что в настоящее время игрок находится в Австрии.

Напомним, Михаил Мудрик отстранен от футбола с декабря 2024 года из-за допинг-дела. Ранее сообщалось, что он рассматривает возможность подачи иска против Украинской ассоциации футбола.

ФОТО. Мудрик выбрал страну, где готовится к возвращению в футбол

По теме:
Победитель еврокубка выбрал нового тренера
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к игре на стадионе Эвертона
Арсенал попрощался с главой медицинского департамента
Михаил Мудрик Австрия допинг дисквалификация видео чемпионат Англии по футболу тренировка Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пятеро в балаклавах и два ножа. Зинченко стал жертвой ограбления
Футбол | 09 июня 2026, 09:44 10
Пятеро в балаклавах и два ножа. Зинченко стал жертвой ограбления
Пятеро в балаклавах и два ножа. Зинченко стал жертвой ограбления

Футболист поделился громкой историей

Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Футбол | 09 июня 2026, 00:05 0
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ

Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча

Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Футбол | 09.06.2026, 08:55
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Неожиданный поворот. Цыганкова решил купить 36-кратный чемпион
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Распродажи не будет. Жирона не отдаст Цыганкова и Ваната за копейки
Футбол | 09.06.2026, 16:29
Распродажи не будет. Жирона не отдаст Цыганкова и Ваната за копейки
Распродажи не будет. Жирона не отдаст Цыганкова и Ваната за копейки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
Маркевич отреагировал на недоигранный матч Украины против Дании
08.06.2026, 07:55 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 17
Футбол
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
08.06.2026, 07:44 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
07.06.2026, 21:07 7
Футбол
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 2
Бокс
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
07.06.2026, 21:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем