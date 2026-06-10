Франция10 июня 2026, 16:01 | Обновлено 10 июня 2026, 16:32
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Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»
Аль-Хелаифи впечатлен работой тренера
10 июня 2026, 16:01 | Обновлено 10 июня 2026, 16:32
1804
0
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что наставник Луис Энрике поразил всех в клубе своей работоспособностью.
«Луис Энрике 8 месяцев не покидал клубную базу и работал с утра до вечера. Мы уже испугались и думали, что он сошел с ума. Луис – лучшее приобретение ПСЖ».
«Мое лучшее решение», – сказал Аль-Хелаифи.
Под руководством испанского специалиста ПСЖ выиграл две кряду Лиги чемпионов.
Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут новый контракт.
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