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  4. Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»
Франция
10 июня 2026, 16:01 | Обновлено 10 июня 2026, 16:32
1804
0

Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»

Аль-Хелаифи впечатлен работой тренера

10 июня 2026, 16:01 | Обновлено 10 июня 2026, 16:32
1804
0
Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике
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Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что наставник Луис Энрике поразил всех в клубе своей работоспособностью.

«Луис Энрике 8 месяцев не покидал клубную базу и работал с утра до вечера. Мы уже испугались и думали, что он сошел с ума. Луис – лучшее приобретение ПСЖ».

«Мое лучшее решение», – сказал Аль-Хелаифи.

Под руководством испанского специалиста ПСЖ выиграл две кряду Лиги чемпионов.

Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут новый контракт.

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Нассер Аль-Хелаифи Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: AS
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