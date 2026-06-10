Президент ПСЖ: «Мы думали, что Луис Энрике сошел с ума. Испугались за него»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что наставник Луис Энрике поразил всех в клубе своей работоспособностью.

«Луис Энрике 8 месяцев не покидал клубную базу и работал с утра до вечера. Мы уже испугались и думали, что он сошел с ума. Луис – лучшее приобретение ПСЖ».

«Мое лучшее решение», – сказал Аль-Хелаифи.

Под руководством испанского специалиста ПСЖ выиграл две кряду Лиги чемпионов.

Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут новый контракт.