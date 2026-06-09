Победитель еврокубка выбрал нового тренера

Французский специалист Пьер Саж, который в настоящее время работает в «Лансе», в скором времени возглавит лондонский «Кристал Пэлас», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, тренер подпишет с «орлами» трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Предыдущим тренером «Кристал Пэлас» был Оливер Гласнер, который покинул клуб после завершения прошлого сезона. С ним команда в сезоне Английской Премьер-лиги 2025/26 финишировала на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 38 матчах чемпионата Англии, а также выиграла Лигу конференций.

Сезон Лиги 1 2025/26 «Ланс» под руководством Пьера Сажа завершил на 2-м месте в турнирной таблице с 70 очками в 34 матчах и выиграл Кубок Франции.