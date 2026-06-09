Победитель еврокубка выбрал нового тренера
Кристал Пэлас возглавит Пьер Саж
Французский специалист Пьер Саж, который в настоящее время работает в «Лансе», в скором времени возглавит лондонский «Кристал Пэлас», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, тренер подпишет с «орлами» трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
Предыдущим тренером «Кристал Пэлас» был Оливер Гласнер, который покинул клуб после завершения прошлого сезона. С ним команда в сезоне Английской Премьер-лиги 2025/26 финишировала на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 38 матчах чемпионата Англии, а также выиграла Лигу конференций.
Сезон Лиги 1 2025/26 «Ланс» под руководством Пьера Сажа завершил на 2-м месте в турнирной таблице с 70 очками в 34 матчах и выиграл Кубок Франции.
🚨 Crystal Palace agree deal in principle to appoint Pierre Sage as new head coach, here we go! 🔴🔵🦅— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026
Deal valid until June 2029 plus extra season as option.
After excellent work at RC Lens, Sage arrives in Premier League and ready for new chapter at #CPFC. pic.twitter.com/W7MxGMNZEk
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