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Англия
09 июня 2026, 17:17 | Обновлено 09 июня 2026, 17:18
241
0

Победитель еврокубка выбрал нового тренера

Кристал Пэлас возглавит Пьер Саж

09 июня 2026, 17:17 | Обновлено 09 июня 2026, 17:18
241
0
Победитель еврокубка выбрал нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
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Французский специалист Пьер Саж, который в настоящее время работает в «Лансе», в скором времени возглавит лондонский «Кристал Пэлас», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, тренер подпишет с «орлами» трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Предыдущим тренером «Кристал Пэлас» был Оливер Гласнер, который покинул клуб после завершения прошлого сезона. С ним команда в сезоне Английской Премьер-лиги 2025/26 финишировала на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 38 матчах чемпионата Англии, а также выиграла Лигу конференций.

Сезон Лиги 1 2025/26 «Ланс» под руководством Пьера Сажа завершил на 2-м месте в турнирной таблице с 70 очками в 34 матчах и выиграл Кубок Франции.

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Кристал Пэлас Пьер Саж Ланс Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) назначение тренера отставка Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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