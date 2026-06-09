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Франция
09 июня 2026, 16:23 | Обновлено 09 июня 2026, 16:58
2254
2

Новости для Сафонова: вратарь ПСЖ готовится покинуть клуб и уйти в АПЛ

Люка Шевалье может продолжить карьеру в составе «Астон Виллы»

09 июня 2026, 16:23 | Обновлено 09 июня 2026, 16:58
2254
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Новости для Сафонова: вратарь ПСЖ готовится покинуть клуб и уйти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье
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Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может продолжить карьеру в составе «Астон Виллы». Об этом сообщает Media Foot.

По информации источника, 24-летний футболист готовится к смене клуба. В его подписании серьезно заинтересованы в Бирмингеме – француз рассматривается в качестве замены Эмилиано Мартинесу.

В прошедшем сезоне Люка Шевалье провел 28 матчей на клубном уровне, 10 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» намерен подписать лучшего игрока Лиги Европы за 115 миллионов евро.

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Люка Шевалье трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Астон Вилла ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: Media Foot
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"француз розглядається як заміна Еміліано Мартінесу"
А Еміліано в курсі, що йому шукають заміну? Він кудись зібрався (крім як на ЧС прямо зараз)?
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0
А динамавская гнида не хочет покинуть ПСЖ??
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-4
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