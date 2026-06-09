Новости для Сафонова: вратарь ПСЖ готовится покинуть клуб и уйти в АПЛ

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может продолжить карьеру в составе «Астон Виллы». Об этом сообщает Media Foot.

По информации источника, 24-летний футболист готовится к смене клуба. В его подписании серьезно заинтересованы в Бирмингеме – француз рассматривается в качестве замены Эмилиано Мартинесу.

В прошедшем сезоне Люка Шевалье провел 28 матчей на клубном уровне, 10 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» намерен подписать лучшего игрока Лиги Европы за 115 миллионов евро.